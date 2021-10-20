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Белоусов предложил выплатить бизнесу средства в объеме одного МРОТ на одного занятого

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РИА «Новости»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил выплатить сотрудникам пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса средства в объеме одного МРОТ на одного занятого. Об этом он сообщил на заседании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, это потребует около 27 млрд рублей, охват составит примерно 2 млн человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции и ряда других инфекций усложняется по всей стране. По ее словам, сейчас в РФ фиксируется устойчивый рост заболеваемости.

Как подчеркнула вице-премьер, сейчас число подтвержденных случаев коронавируса за сутки по стране приближается к 35 тыс.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом глава государства подчеркнул, что главам регионов предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.

20 октября в России было зарегистрировано 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки, при этом был установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек.

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