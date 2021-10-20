Новый штамм коронавируса AY.4.2 оказался на 10-15% заразнее «дельты»

В Великобритании ученые, которые отслеживали генетическую эволюцию «дельты», нашли новую вариацию коронавируса. По их словам, она на 10-15% заразнее. Несмотря на это, если мутация не обладает теми же характеристиками, что и «дельта», ей не удастся закрепиться в человеческой популяции и вытеснить доминирующий штамм, рассказали «Газете.Ru» вирусологи.

Ученый Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявили, что появился новый штамм коронавируса, который является продолжением индийского штамма «дельта», сообщало издание Financial Times.

«Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию «дельты», но на него приходится уже почти 10% заражений в Великобритании», — говорилось в статье ученых.

Новая мутация AY.4.2, которую обнаружили британские ученые, не сможет вытеснить доминантный «дельта»-штамм, если ее характеристики не будут схожи с этим вариантом. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

«Если этот штамм сильнее и обладает способностью быстрее размножаться, то он может вытеснить другие штаммы коронавируса. Это общие биологические закономерности.

Для этого нужно либо такое же преимущество, как у «дельты», либо способность прикрепляться еще к какому-нибудь популярному и распространенному рецептору. Вот такой вариант вируса, скорее всего, и станет следующей «гадостью», — отметил он.

Вирусолог пояснил, что мутация «дельта» располагается в месте прикрепления клетки к рецептору, что позволило вирусу стать неузнаваемым для антител и легче проникать в организм.

«Вирус цепляется к клетке, а дальше клетка сама переправляет его внутрь и включает в генетическую систему, после чего начинает производить за счет своих же ресурсов новые клетки вируса. Если у этого штамма что-то измененное, но нет конкретной мутации, которая дала преимущество «дельте», значит, он точно так же погибнет, как все остальные. Ни один другой вариант пока не в состоянии даже близко конкурировать с «дельтой», — уточнил вирусолог.

SARS-CoV-2 относится к той группе вирусов, которые регулярно мутируют, чтобы остаться в человеческой популяции — ему не выгодно становиться более смертельным, добавил в беседе с «Газетой.Ru» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Учитывая природу коронавируса, можно ожидать, что он будет продолжать мутировать, но конкурентоспособными штаммами будут только те, которые не будут вызывать тяжелых последствий. То есть, если вирус заразен и не вызывает последствий, не имеет высокую летальность, то, соответственно, он будет более живучим, чем тот, который уничтожает своих носителей, потому что с их гибелью он будет исчезать из популяции», — отметил специалист.

Тем временем в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма «дельта», но ни одна из них не стала более конкурентоспособной из-за изменения каких-то свойств, заявил изданию РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вариант AY.4.2, безусловно, заслуживает пристального внимания. Если 8-10% случаев заболевания COVID-19 в Англии связано с этим вариантом, значит, он имеет потенциал к дальнейшему распространению.

Если даже он в самом деле на 10-15% более заразен, чем исходный штамм «дельта», то это небольшой прирост. Для сравнения, штамм «дельта» на 100% (в два раза) более заразен в сравнении с «нулевым» уханьским штаммом», — сказал он.

С ним согласился и вирусолог Чепурнов. По его словам, в мире циркулирует множество мутаций коронавируса, которые также имеют высокую контагиозность, как и «дельта».

«Другие уже известные штаммы тоже заявлялись как более страшные и опасные, но в итоге пришел один, который не дал им закрепиться в человеческой популяции. Не было бы «дельты», основался бы, к примеру, британский — уханьский бы точно не стал единственным. В данном случае пока неизвестно, что это за вариант и какими преимуществами он обладает, поэтому прогнозы делать рано», — добавил вирусолог.

Вместе с тем, если новому варианту AY.4.2, при условии, что он не будет более смертельным, все же удастся закрепиться и вытеснить «дельту», это может привести к концу пандемии.

«Даже если штамм будет заразнее, чем все существующие, но не будет вызывать тяжелых последствий, то он сможет занять свое место в структуре заболеваемости и ежегодно обеспечивать какое-то количество заболевших, но не будет доминировать над другими группами остро-респираторных инфекций», — пояснил эпидемиолог Шунков.