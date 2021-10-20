Белоусов оценил ущерб бизнесу в связи с двухнедельными каникулами

Двухнедельные каникулы нанесут ущерб бизнесу в размере до 60 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства.

«В целом по стране, если эти данные распространить на страну, потери оцениваются в 4 млрд рублей в сутки и, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни — это порядка 60 млрд руб.», — сказал первый вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, или продлить их после 7 ноября.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — из-за коронавируса.

Премьер Михаил Мишустин также попросил Андрея Белоусова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях.