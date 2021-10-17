В Керчи увековечили память жертв стрельбы в колледже

На керченском кладбище открыли 6,5-метровый памятник жертвам массового убийства в колледже трехлетней давности. Тогда погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения, стрелявший Владислав Росляков покончил с собой. Еще 67 человек были ранены. Бронзовый мемориал — простреленная пулей смятая тетрадь, из которой вылетают птицы.

В Керчи 17 октября на территории городского кладбища открыли мемориал в память жертвам массового убийства в политехническом колледже, произошедшем ровно три года назад. На месте памятника прошел митинг-реквием, сообщает администрация города.

Монумент высотой 6,5 метров представляет из себя отлитую из бронзы смятую ученическую тетрадь, простреленную пулей. Из тетради вылетают жаворонки, символизирующие души погибших. Памятник водружен на гранитный постамент, на нем выгравированы имена убитых в результате трагедии. Монумент выполнили по эскизу председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука.

close 100% Сергей Мальгавко/ТАСС

«Я на него смотрю, и мне кажется, что он дышит вместе с нами. Мы будем помнить всегда об этой трагедии и рассказывать всему миру, как нужно быть осторожными, что мир очень жестокий», — заявила глава крымского минкульта Арина Новосельская, присутствовавшая на открытии.

Кроме официальных лиц республики и города, на керченском кладбище присутствовали родственники погибших, те, кто был ранен при стрельбе, студенты политехнического колледжа. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.

Массовое убийство в керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года. 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков около полудня зашел в колледж, имея при себе помповое ружье с боеприпасами и несколько самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами. Сначала он оставил рюкзак со взрывчаткой в столовой, а когда СВУ сдетонировали, открыл огонь по всем, кто находился в поле его зрения. После этого Росляков зашел в библиотеку колледжа, где покончил с собой.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, не считая убийцы: пятеро сотрудников политехнического колледжа и 15 студентов. Непосредственно на месте происшествия от огнестрельных ранений погибли 15 человек, еще четверо скончались в больницах, один — при транспортировке. 67 человек значатся пострадавшими, 50 из них были госпитализированы.

Спустя несколько месяцев после инцидента умерла 61-летняя преподаватель экономики, которая получила ранение в живот и перенесла множество операций. Однако власти заявили, что смерть педагога не связана напрямую со стрельбой в колледже.

close 100% Сергей Мальгавко/ТАСС

Изначально Следственный комитет расценивал произошедшее как теракт, затем уголовное дело переквалифицировали на ст. 105 и 222 УК России (убийство двух и более лиц общеопасным способом, а также незаконный оборот взрывчатых веществ). Следователи установили, что Росляков планировал массовый расстрел еще с января 2017 года. Он получил разрешение на оружие от Росгвардии незадолго до преступления, легально приобрел помповое ружье и патроны с картечью.

Комментируя трагедию в Керчи на следующий день, президент России Владимир Путин заявил, что подобные инциденты берут свое начало из США. «Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев. Это значит, что все мы вместе взятые не только в России — в мире в целом — плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают этот суррогат героизма», — сказал Путин.

close Студент зажигает свечу на мемориале в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед входом в университет, Пермь, 21 сентября 2021 года Стихийный мемориал в Симферополе в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, 21 сентября 2021 года Свеча на фасаде здания «Ельцин Центра» в честь памяти по погибшим в Перми, Екатеринбург, 20 сентября 2021 года Стихийный мемориал у фонтана в Ленинском саду в Казани, организованный в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, 20 сентября 2021 года Стихийный мемориал на площади Ленина в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Керчь, Республика Крым, 21 сентября 2021 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Глава СК Александр Бастрыкин, говоря о мотивах Рослякова, заявлял, что причиной стрельбы стал психологический кризис в жизни молодого человека. По словам Бастрыкина, над Росляковым издевались, причем еще со школы, в том числе из-за скромного финансового положения семьи (студент жил с матерью, которая работала медсестрой в онкодиспансере). «Социальный протест и неустроенность» в конечном счете преобразовались «в ненависть к конкретным однокурсникам», говорил глава Следственного комитета.

В 2021 году в России произошла два случая массовых убийств в учебных заведениях. В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, тогда погибли девять человек и был ранены 21. В сентябре 18-летний Тимур Бекмансуров напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Он убил шестерых человек, травмы и ранения получили 43 человека. В обоих этих случаях стрелявшие выжили и сейчас находятся под следствием.