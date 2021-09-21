Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми

В понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 20.

Жители Перми в тот же день организовали мемориал, к которому несли цветы и свечи в память о погибших.

В Казани, Керчи, Симферополе и Санкт-Петербурге также были организованы стихийные мемориалы. Как жители разных городов прощались с погибшими — в фоторепортаже «Газеты.Ru».