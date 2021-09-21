Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
В понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 20.
Жители Перми в тот же день организовали мемориал, к которому несли цветы и свечи в память о погибших.
В Казани, Керчи, Симферополе и Санкт-Петербурге также были организованы стихийные мемориалы. Как жители разных городов прощались с погибшими — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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Студент зажигает свечу на мемориале в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед входом в университет, Пермь, 21 сентября 2021 года
Стихийный мемориал в Симферополе в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, 21 сентября 2021 года
Свеча на фасаде здания «Ельцин Центра» в честь памяти по погибшим в Перми, Екатеринбург, 20 сентября 2021 года
Стихийный мемориал у фонтана в Ленинском саду в Казани, организованный в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, 20 сентября 2021 года
Стихийный мемориал на площади Ленина в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Керчь, Республика Крым, 21 сентября 2021 года
Мемориал в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед входом в университет, Пермь, 21 сентября 2021 года
Православный священник на месте мемориала в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед входом в университет, Пермь, 21 сентября 2021 года
Студенты возле мемориала в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед входом в университет, Пермь, 21 сентября 2021 года
Студенты возле мемориала у Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермь, 21 сентября 2021 года
Студенты возле мемориала у Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермь, 21 сентября 2021 года
Полицейский возле мемориала в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед входом в университет, Пермь, 21 сентября 2021 года
Болельщики во время минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед началом матча между командами ФК «Рубин» (Казань) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), 20 сентября 2021 года