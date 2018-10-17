Онлайн. Теракт в Керчи: число жертв выросло до 13

Наверно все в курсе на счёт взрыва в Керчи. Всем страшно, но мне ещё страшнее, потому что я сама живу в Керчи. Нас не выпускают из школ.Постоянно слышен рёв сирен скорой помощи.Надеемся на лучшее. Соболезную тем семьям,чьи дети погибли в том колледже.#керчь #Крым