Онлайн. Теракт в Керчи: число жертв выросло до 13

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В Крыму объявлен трехдневный траур, начиная с завтрашнего дня. Об этом написал в своем фейсбуке глава республики Сергей Аксенов.
Число погибших в результате теракта выросло до 13 человек. «На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко «Интерфаксу».
Устройство, взорвавшееся в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «По предварительным данным, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами», — сообщила она журналистам.
Происшествие в колледже квалифицируется Следственным комитетом как теракт. О этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.
В городе открыта «Горячая линия»: «В связи со взрывом в колледже в Керчи открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС РФ.
Обстановка в Керчи тревожная.
Издание Kerch.FM передает со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте события, что к колледжу подъехали несколько БТРов и военные с автоматами.
Военнослужащие ЮВО выдвинулись на помощь спасателям в район ЧП в Керчи, сообщает РИА «Новости».
В Крым вылетела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Поступили уточненные данные о пострадавших. «Предварительно, пострадали 50 человек, из них 10 погибли, 40 человек госпитализированы», — сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах Крыма.
Президент России Владимир Путин поручил доставить пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, в ведущие лечебные центры России. «Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва, при необходимости обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России, будь то в Москве, или других городах», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Большинство пострадавших от взрыва — студенты колледжа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина агентству «Интерфакс». «Это учащиеся, да, в основном пострадали дети».
По факту взрыва СК России возбудил уголовное дело. «По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Версию теракта подтверждают и сообщения очевидцев. Женщина, ставшая свидетельницей происшествия, рассказала изданию Kerch.FM, что перед взрывом в помещении техникума раздавались была слышна стрельба.
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве. «Трагические новости, которые поступают из Керчи. Взрыв. Президенту доложено по линии разных служб. Данные по жертвам и количеству пострадавших уточняются постоянно», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взрыв в колледже произошел после того, как сработало неустановленное взрывное устройство — об этом заявил Национальный антитеррористический комитет. «Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан», — говорится в заявлении.
Здание колледжа обследуют сотрудники ФСБ — об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место взрыва — об этом он сообщил в своем твиттере.
В больницы Керчи после инцидента доставлены 25 человек, об этом сообщает «Интерфакс». «Около 25 человек обратилось за помощью, в том числе бригадами скорой медицинской помощи эвакуированы с места ЧС с различной степени тяжести», — сообщил агентству директор крымского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.
Взрыв произошел в столовой техникума, сообщил РИА «Новости» источник в местных правоохранительных органах.
Как уточнили в крымском Минздраве, на месте происшествия работают восемь машин скорой помощи. «Данные уточняются. Предварительно, 50 пострадавших, 10 погибших. На месте работает восемь бригад скорой помощи, задействована санавиация», — сообщает пресс-служба ведомства.
«Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол», — сообщает журналист издания Kerch.FM, находящийся на месте событий.
Предварительной причиной инцидента сейчас называют взрыв бытового газа.
Добрый день, дорогие читатели! В Керчи произошло несчастье: в металлургическом техникуме произошел взрыв. Погибли 10 человек, 50 пострадали. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.