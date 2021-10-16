Петр Толстой: государство проиграло информационную кампанию о вакцинации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что эксперты выбрали неправильную стратегию общения с населением, не объяснили аргументированно необходимость вакцинации от коронавируса. Принцип «мы сказали, а вы делайте», по его мнению, не работает. Из-за этого в России такая низкая доля привитых — около 45% населения.

Российские власти проиграли кампанию по информированию населения о коронавирусе, методах противодействия ему и вакцинации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «НТВ», фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил о похожей позиции главврача московской больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и отметил, что тот, критикуя информационную кампанию, употребляет еще слишком мягкие формулировки.

«На мой взгляд, надо говорить жестче: всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт», — заявил Толстой.

При этом он отметил, что необходимо выразить огромную благодарность всем тем, кто борется за жизни людей, несмотря ни на что. Толстой объяснил, что согласен с позицией российского президента Владимира Путина о добровольности решения каждого человека о вакцинации.

«Но у нас думающие люди, они взвешивают «за» и «против», они пытаются задавать вопросы. К сожалению, мало информации, мало ответов на вопросы: «почему болеют те, кто привился?», «почему умирают те, кто привился?», «почему есть проблемы и осложнения после самих прививок?», — заявил парламентарий.

По его мнению, эксперты из медицинского сообщества оказались не готовы к такой ситуации, выбрали неверную риторику при общении с населением. «Они подходят к этой кампании, как к разговору участкового врача с каким-то недообследованным пациентом. Мне кажется, народ в России гораздо умнее, и надо разговаривать гораздо глубже и аргументированнее, чем сейчас. Только тогда можно получить какое-то доверие граждан к процедуре вакцинации», — резюмировал Толстой.

В комментарии к своему посту он добавил, что подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. И людям нужно постоянно приводить разумные доводы, объяснять, а не заставлять их просто поверить на слово.

Накануне Проценко, рассказывая о неблагоприятном развитии пандемии в России, выразил недоумение, что во второй год COVID-19 людей все еще нужно убеждать в реальности инфекции и опасности коронавируса.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — заявил врач.

16 октября на тему недоверия к прививкам от COVID-19 и мифов на эту тему высказался официальный представитель РПЦ митрополит Иларион. По его словам, любые доводы об опасности вакцинации неразумны.

«Сейчас каждый день умирает несколько сотен человек, мы каждый день бьем рекорды смертности. Вам сколько нужно еще заражений, чтобы убедить вас: надо вакцинироваться. Мне искренне жаль, что вы поверили во всю эту чепуху, очень жаль ваших близких, которые из-за вашей глупости, беспечности, эгоизма могут стать жертвами коронавируса», — заявил священнослужитель.

Ранее в октябре в Кремле называли уровень вакцинации в стране непозволительно маленьким. По данным оперативного штаба, к 15 октября в России полностью привились 51 млн человек, первую дозу вакцины получили 47,5 млн. Уровень коллективного иммунитета россиян оценивается в 45%. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что власти рассчитывают к осени достичь показателя в 80%, для чего полностью привиться должны 90 млн жителей страны.

Между тем в мире есть примеры вполне успешных прививочных кампаний против коронавируса. Один из них — Израиль, в котором полностью привиты 66% населения. Еще весной власти страны заявили о вакцинации более половины населения, а распространение вируса снизилось в разы. Даже осенью, несмотря на четвертую волну пандемии, показатели заболеваемости продолжают падать. И это несмотря на большое количество противников вакцинации (в том числе и среди ортодоксальных евреев), а также дороговизны вакцин — Тель-Авив добился первоочередных поставок препаратов, выплачивая за них почти вдвое большую сумму, чем страны Евросоюза.

Главным рычагом воздействия на израильское население стало введение «зеленых паспортов». Их получали привитые второй дозой, сертификат действует полгода. А с 3 октября его не выдают без получения третьей «бустерной» дозы. Без него вернуться к нормальной жизни практически невозможно: нельзя посещать спортивные залы, культурные и другие массовые мероприятия, заселяться в отели, пансионаты, общественные заведения. Параллельно с этим для непривитых граждан продолжают действовать все ограничения, причем они значительно жестче, чем в России.

Еще один пример успешной вакцинации — Китай. К середине октября в стране, где проживают без малого 1,5 млрд человек, полностью привито почти 73% населения. В Пекине этот показатель доходит до 98%, а в густонаселенных Шанхае, Тяньтцзине и провинции Чжэцзян превышает 80%.

В КНР разработали семь разных вакцин от COVID-19, две из них признаны ВОЗ. Прививать граждан там начали, как и в России, в декабре 2020 года. Однако первые месяцы кампания продвигалась крайне медленно. Частично это связано с ориентацией китайских фармкомпаний на экспортные поставки, частично — с малоактивной информационной кампанией. Но с весны в пунктах вакцинации начали бесплатно раздавать продуктовые наборы, небольшие денежные вознаграждения. Параллельно с этим некоторые предприятия перестали пускать непривитых на работу.

Уже к маю темпы вакцинации возросли до 10 млн человек в день, спустя месяц увеличились вдвое. Этому также способствовали новые локальные вспышки заболевания в некоторых провинциях (в целом сейчас в Китае фиксируют несколько десятков новых случаев коронавируса в день). Летом к прививочным пунктам выстраивались очереди в сотни человек, даже в сельской местности. Отчасти это объясняется верой китайцев в собственную науку, медицину и эффективность вакцин. Отчасти — жесткими санитарными мерами, когда из-за локальных очагов COVID-19 полиция может закрыть на карантин даже отдельный дом или микрорайон. К тому же сертификат о вакцинации открывает множество дверей: от заведений общепита и культуры до некоторых государственных учреждений.