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Оперштаб: нужный уровень коллективного иммунитета не достигнут ни в одном регионе России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Уровень коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции в стране в настоящий момент оценивается в 45%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», — уточнили в ведомстве.

Уровень коллективного иммунитета в Москве оценивают в 61%, а в Московской области — в 64%.

В настоящий момент, по информации оперштаба, необходимого уровня коллективного иммунитета от COVID-19 не удалось достичь ни в одном регионе России.

Всего в России коронавирусом переболело свыше 7,9 млн. человек.

15 октября стало известно, что в России установлен рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за всю пандемию. Выявлено 33 208 случаев заражения.

Также сообщалось, что детскую вакцину от коронавируса могут назвать «Спутник М».

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Коронавирус 2019-nCoV
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