В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря, обвиняемого в убийстве 3518 человек

В ФРГ перед судом предстал самый возрастной пособник нацистов — 100-летний Йозеф Шуэц, который был охранником в концлагере «Заксенхаузен». Следствие считает, что он причастен к убийству 3518 человек, непосредственно расстреливал узников и доставлял их в газовые камеры. Сам Шуэц отрицает все обвинения. Процесс над ним продлится до января 2022 года.

В Германии начался судебный процесс над Йозефом Шуэцом — бывшим охранником концентрационного лагеря СС «Заксенхаузен». Его обвиняют в причастности к более чем 3,5 тыс. убийств заключенных, сообщает Welt.

Уголовное дело против Шуэца возбудили в апреле 2019 года, а в январе 2021 года ему предъявили обвинения. Процесс ведет в окружном суде города Нойруппин в земле Бранденбург, но сами заседания проходят в одном из спортивных залов Бранденбурга-на-Хавеле — такое решение было принято из-за близости к месту жительства обвиняемого, который из-за возраста не может переносить долгие поездки.

Шуэцу инкриминируют соучастие в 3518 убийствах в концлагере — гособвинение считает, что он «сознательно и добровольно принимал непосредственное участие в убийстве заключенных с 1942 по 1945 годы». Кроме того, его обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к расстрелу советских военнопленных, убийстве заключенных в газовых камерах. Также обвинение считает, что он «создавал и поддерживал невыносимые условия» для заключенных.

Как сообщает «Би-Би-Си», следователи считают, что Шуэц лично расстреливал заключенных и отправлял их в газовые камеры.

Сам бывший охранник «Заксенхаузена» отрицает свою вину. «Я вообще ничего не сделал. Я невиновен», — заявил мужчина во время процесса в пятницу. Судебные разбирательства затянутся до января следующего года: из-за состояния здоровья Шуэц может участвовать в них ограниченное количество времени — от 2 до 2,5 часов в день.

Примечательно, что на процессе присутствует ровесник Шуэца, столетний бывший узник «Заксенхаузена» Леон Шварцбраум, переживший Холокост и заключение еще в двух концлагерях «Освенцим» и «Бухенвальд». «Это последний суд в память о моих друзьях, знакомых и близких, которые были убиты. И, надеюсь, последний виновник этих преступлений будет осужден», — заявил он.

Йозефу Шуэцу был 21 год, когда он начал нести службу в «Заксенхаузене». О нем довольно мало известно, Bild писал, что после Второй мировой войны он какое-то время был пленными. В 1947 году, освободившись из плена, Шуэц работал в Бранденбурге слесарем.

Адвокат обвиняемого Стефан Ватеркамп заявил, что его подзащитный не будет делать никаких заявлений по существу обвинений, но расскажет о личных обстоятельствах, которые привели его на службу к нацистам. Шуэц во время процесса пожаловался, что он один сидит на скамье подсудимых, а события тех лет назвал «вырванными из его головы». Представляющий интересы нескольких выживших узников концлагеря и их родственников адвокат Томас Вальтер выразил надежду, что Шуэц «не камень и не машина», еще расскажет какие-то детали о преступлениях СС в «Заксенхаузене».

Как пишет «Би-Би-Си», Шуэц — самый великовозрастный бывший нацист, над которым когда-либо шли судебные процессы за преступления времен фашистской Германии. В ноябре ему должен исполниться 101 год.

Нацисты создали концлагерь «Заксенхаузен» в городе Ораниенбург в 20 км к северу от Берлина в 1936 году. Он долгое время был своеобразным учебным центром, где проходили подготовку и переподготовку сотрудники других концентрационных нацистских лагерей. В нем же располагалась штаб-квартира «Инспекции концентрационных лагерей» СС.

На территории лагеря располагались несколько объектов для издевательств над заключенными и массовых убийств. Среди них была «Станция Z» — здание, в котором находились печи для кремации и специальное устройство для выстрелов в затылок. В 1943 году к нему пристроили газовую камеру. Также в «Заксенхаузене» был «тир» — площадка для упражнений в стрельбе по живым людям. Согласно открытым данным, в разные годы число заключенных в «Заксенхаузене» доходило до 60 тыс. человек. За время его существования в лагере погибли более 100 тыс. человек.

Красная армия освободила концлагерь 22 апреля 1945 года, на тот день в нем оставались только 3 тыс. заключенных. За день до подхода советских войск почти всех содержащихся в «Заксенхаузене» узников — около 26 тыс. человек — отправили на «марш смерти». Нацисты планировали перебросить их на берег Балтийского моря, погрузить на баржи и затопить. Однако осуществить задуманное сотрудникам лагеря не удалось — в первых числах мая бойцы Красной армии освободили заключенных на марше.