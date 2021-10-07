Германия согласилась выплачивать пенсии пережившим блокаду Ленинграда евреям

Правительство Германии согласилось предоставить компенсацию евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на организацию, рассматривающую иски пострадавших от нацистов евреев. ФРГ обязуется начать выплачивать блокадникам-евреям пенсии.

Пока речь идет о 6,5 тыс. человек. Они в основном проживают в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе. Из них пожизненные выплаты в размере €375 получат 4,5 тыс. человек, находившиеся в Ленинграде во время блокады.

Исполнительный вице-президент правозащитной организации Грег Шнайдер пояснил, что это значит для тех, кому назначена пенсия. «Для многих из этих людей это разница между решением платить арендную плату за месяц или лекарства или покупать еду», — указал Шнайдер.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня с 8 сентября 1941 года. По данным озвученным на Нюрнбергском процессе, во время блокады от голода и обстрелов погибло 632 тыс. человек.

В середине сентября президент России Владимир Путин предложил провести единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. блокадникам Ленинграда и награжденным за оборону города в связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни».