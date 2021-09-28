ФСБ рассекретила дело главврача курорта «Теберда», причастного к казни детей в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности обнародовала уголовное дело в отношении главного врача курорта «Теберда» (сейчас входит в Карачаево-Черкесскую Республику), который был причастен к казни эвакуированных из нескольких санаториев СССР еврейских детей в декабре 1942 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В 1942 году этот курорт был оккупирован фашистскими захватчиками. Всего было убито 47 детей, проходящих там лечение. По поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков этих детей.

Согласно документам, все дети в полураздетом виде, от трех до 19 лет, 22 декабря были загружены в подъехавшую к курорту герметично закупоренную машину, один на другого. У большинства из низ был костный туберкулез, и они не могли самостоятельно передвигаться, а медсестрам было запрещено им давать даже одеяло.

Закончив погрузку, нацисты закрыли машину и отогнали в лес, где она стояла около часа. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась сторонниками Гитлера для отравления людей газом. Убитых детей в дальнейшем сбросили в Тебердинское ущелье.

По данным ФСБ, шестерых детей еврейской национальности удалось спасти — при поступлении в санаторий некоторые врачи, опасаясь за их жизнь, вписывали в анкеты другую национальность или не заполняли графу вообще.

В ведомстве добавили, что в настоящее время документы доступны для ознакомления общественностью и историками.

Ранее ФСБ обнародовала документ о казнях граждан СССР японцами в 1945 году.