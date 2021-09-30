96-летняя нацистская преступница не явилась в суд

Немецкий суд выдал ордер на арест 96-летней жительницы ФРГ Ирмгард Ф., которую подозревают в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек во время работы в концлагере Штуттгоф. Как пишет Die Zeit, женщина служила секретарем коменданта и стенографисткой в лагере во время Второй мировой войны.

Следствие в отношении Ирмгард велось в течение последних пяти лет, 30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по ее делу. Однако в суд немка не явилась, по информации Die Zeit, женщина вышла из дома утром, взяла такси до метро, а затем пропала. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

В лагере Штуттгоф с 1939 по 1945 год погибло около 65 тыс. человек из 110 тыс. заключенных. По официальным данным, большинство людей умирали от истощения и болезней, но как минимум 200 человек были убиты в газовой камере, свыше 30 казнены выстрелом в голову.

Ранее сообщалось, что в Канаде в возрасте 97 лет умер пособник нацистов Гельмут Оберлендер, не дожив до депортации в Германию.