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Наука

«Никогда больше»: 75 лет приговорам на Нюрнбергском процессе

Стэнфордский университет выложил архив документов Нюрнбергского процесса

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Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции

Евгений Халдей/РИА «Новости»
75 лет назад в Нюрнберге было закончено оглашение приговора Международного военного трибунала, осудившего главных нацистских военных преступников и юридически закрепившего разгром фашизма. Приговор вынесен в отношении 22 подсудимых. При этом 12 человек, в том числе заочно Мартин Борман, были приговорены к смертной казни через повешение. Документы и записи выступлений на этом процессе в цифровом виде выложены учеными Стэнфордского университета.

75 лет назад, 1 октября 1946 года, был оглашен приговор на Нюрнбергском процессе — первом и важнейшем из серии судебных процессов, проходивших во Дворце юстиции Нюрнберга после Второй мировой войны. Международный военный трибунал приговорил 12 нацистских лидеров к смертной казни через повешение за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Его называют «Судом истории», послужившим важнейшей вехой в развитии международного права.

Стэнфордская библиотека работает с секретариатом Международного суда в Гааге над созданием полного цифрового корпуса исторического архива, посвященного этим событиям, а также общедоступного веб-сайта с материалами Международного военного трибунала в Нюрнберге. Об этом говорится в пресс-релизе Стэнфордского университета. «Сохранение записей Нюрнбергского процесса, а также материалов последующих трибуналов и комиссий, созданных по его подобию для установления истины и примирения, имеет решающее значение для защиты исторического и судебного наследия тех времен, а также признания последствий массовых злодеяний, — утверждает Дэвид Коэн, директор Стэнфордского центра по правам человека и международному правосудию и профессор Школы гуманитарных и естественных наук. — Фразы вроде «никогда больше» ничего не значат, если вы не знаете, что именно произошло и почему».

Создание этого цифрового архива является частью еще более обширного замысла по организации всеобъемлющей базы данных, известной как Инициатива виртуальных трибуналов, по всем международным уголовным процессам, связанным с массовыми злодеяниями, начиная с судебных разбирательств после Второй мировой войны и заканчивая современными судебными процессами.

Электронный архив Международного военного трибунала в Нюрнберге позволяет общественности получить доступ к пяти тысячам протоколов судебных заседаний, включая 250 тысяч страниц оцифрованных бумажных документов, содержащих рассказы очевидцев, документы и стенограммы выступлений в ходе прений.

Решение о необходимости международного суда было принято на Московской конференции министров иностранных дел в конце октября 1943 года.

СССР, США и Великобритания издали тогда совместную декларацию, осуждавшую «зверства нацистов» и определявшую, что все они будут «судимы и наказаны в соответствии с законами освобожденных стран», при этом руководителей Третьего Рейха предполагалось предать особому международному суду, хотя раздавались также предложения, порой с самого верха, о немедленном расстреле всех захваченных в плен высших функционеров Германии.

Процесс открылся 20 ноября 1945 года в баварском Нюрнберге, который в советской прессе называли «колыбелью немецкого фашизма», почти год его вели восемь судей, представлявших четыре страны Антигитлеровской коалиции. Обвинительное заключение, оглашенное в течение двух дней и подготовленное прокурорами США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военные преступление) и заговор с целью совершения данных преступлений.

1 октября 1946 года судьи сформулировали общую, согласованную путем долгих дебатов позицию по основным правовым принципам процесса и приговорам 22 конкретным лицам. Свою вину не признал ни один из них. Глава Немецкого трудового фронта Роберт Лей покончил с собой в тюрьме еще 25 октября 1945 года, вскоре после предъявления ему обвинения. Густав Крупп, возглавлявший оружейный концерн «Фридрих Крупп» и оказавший значительную материальную поддержку нацистскому движению, был признан неизлечимо больным. В отношении этих двух обвиняемых дело было прекращено. Впоследствии сын уже недееспособного Густава Круппа, Альфрид Крупп, стал подсудимым на одном из последующих Нюрнбергских процессов в американском трибунале (1947-1948). Еще трое подсудимых 1 октября 1946 года были оправданы, четверо приговорены к 10-20 годам тюремного заключения, трое получили пожизненные сроки, а 12 важнейших на тот момент преступников приговорены к казни.

Десять из них были повешены 16 октября. Мартин Борман был осужден заочно, но позже выяснилось, что он еще в начале мая 1945 года покончил жизнь самоубийством. Герман Геринг — фактически второй по важности функционер Рейха после Гитлера — также сумел покончил жизнь самоубийством уже после вынесения ему приговора в своей тюремной камере, за три часа до казни. НСДАП, СС, СД и гестапо были признаны преступными организациями, однако их рядовые члены подлежали лишь индивидуальному уголовному преследованию за конкретные деяния, а члены кабинета министров, СА и командование вермахта и вовсе были оправданы. Катынский расстрел, внесенный в обвинительное заключение по настоянию советской стороны, из-за сомнительности доказательной базы не был упомянут в итоговом тексте приговора.

Помимо Геринга и Бормана, а также покончивших с собой еще до окончания боев Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Генриха Гиммлера, на скамье подсудимых сидели заместитель Гитлера по руководству НСДАП и рейхсминистр Рудольф Гесс, в 1941 году по собственной инициативе прилетевший в Великобританию заключать мир, арестованный британскими властями и пребывавший в плену до окончания войны; министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп; глава Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель; и начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел Германии Эрнст Кальтенбруннер, один из главных организаторов Холокоста.

Этот первый в истории Международный военный трибунал имел определяющее значение для всей послевоенной истории: он не только привлек к ответственности виновных в массовых злодеяниях, но и впервые использовал международное право для судебного преследования отдельных лиц, в том числе глав государств, за военные преступления. Тем самым создавался правовой прецедент в международном гуманитарном праве, который не утратил своей актуальности и поныне.

«Свидетельства — это подчас простые человеческие рассказы, которые очень много значат для сохранения этого опыта во времени и пространстве, чтобы мы могли извлечь уроки из истории и, надеюсь, лучше понимать последствия злодеяний, совершенных в различных культурных и исторических контекстах», — заявила Пенелопа Ван Туйл, заместитель директора Центра по правам человека и международному правосудию, которая также внесла свой вклад в усилия по сохранению и развитию платформы Виртуальных трибуналов.

В архив включены свидетельства из первых рук от тех немногих, кто сумел выжить в нацистских концлагерях, в том числе, например, выступление на Нюрнбергском трибунале Мари-Клод Вайян-Кутюрье, члена французского Сопротивления и заключенной лагерей смерти Освенцима и Равенсбрюка. Она очень подробно описывает, что ей и многим другим заключенным пришлось пережить: голод, рабский труд, избиения, эпидемии и экстремальный холод, а также ежедневный кошмар, когда тысячи людей отправлялись в газовые камеры. Позже Вайан-Кутюрье стала известным французским политиком. Есть также стенограммы свидетельств очевидцев, в том числе рассказ Германа Грёбе, который описал ужасы массовых казней, которые он наблюдал на Украине, — могилу с более чем тысячей тел, причем некоторые «все еще двигались».

Обвинение в своих выступлениях активно использовало кадры кинохроники и многочисленные фотодокументы, отразившие преступления, совершенные нацистами на территории Европы и составившие позднее основу архива «Зверства фашистов», который долгие годы хранится в фондах Российского государственного архива кинофотодокументов. «На процессе был достаточно жесткий государственный и межгосударственный контроль, — утверждала Римма Моисеева, заместитель директора этого учреждения, в интервью агентству «Победа РФ». — Присутствовали не только мы, там были и наши союзники по антигитлеровской коалиции. Соответственно от них тоже были и пресса, и фоторепортеры и кинодокументалисты. Поэтому там все было определено протоколом, чтобы никогда впоследствии никто не смог пересмотреть итоги процесса. Поэтому те документы, которые к нам пришли, включая доказательства, никак не перемонтировались».

Защита обвиняемых в ответ на эти эмоциональные свидетельства старалась навязать историко-философскую дискуссию о природе Германии. Защитник Кальтенбруннера Кауфманн заявил, что «причина феномена Гитлера кроется в метафизической сфере», как и другие адвокаты, рассуждал о несправедливости Версальского мира, породившего германскую безработицу и т.д. В такой трактовке нацистский режим выглядел не как отклонение от нормы, а неизбежный результат всей немецкой истории.

Стенограммы судебных заседаний размещаются на английском, французском, немецком и русском языках: это материалы дела, судебные записки, вещественные доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты; вступительные и заключительные заявления, последние слова, процессуальные правила, приказы, постановления, особые мнения и приговоры. Позже в архив будет добавлено больше мультимедиа-файлов — фильмов, аудиозаписей и фотографий.

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