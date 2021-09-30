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Общество

«Непривитым жить будет менее удобно»

Песков назвал уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточным

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В России последние три недели наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано максимальное количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние два месаца, смертность также установила очередной рекорд. В Кремле признали, что уровень вакцинации все еще недостаточный и призвали власти активнее работать в этом направлении.

Новый рекорд

За последние сутки в России было выявлено 23 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба. Это максимальный показатель суточного прироста с 25 июля.

Число летальных исходов составило 867 против 857 днем ранее. Таким образом, в стране третий день подряд обновляется максимум по умершим среди больных COVID-19. Условная летальность осталась на уровне 2,76%.

Выздоровели при этом за прошедший день 18 826 человек.

Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва (+3998 инфицированных), следом идут Санкт-Петербург (2077) и в Московская область (1216). Причем в Москве сегодняшнее количество заболевших стало самым большим с 22 июля.

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, наибольшую обеспокоенность ситуация с коронавирусом вызывает в следующих регионах: Подмосковье, Ивановская, Новгородская, Ульяновская, Ярославская, Курганская области, Мордовия, Ингушетия и Красноярский край.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова же отметила, что подъем заболеваемости фиксируется последние три недели. В 56 регионах она растет, в 12 наблюдается «очень слабое снижение».

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная», — заявил позднее глава правительства Михаил Мишустин.

Темпы вакцинации

В Кремле выразили мнение, что уровень иммунизации среди населения все еще недостаточный. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти должны проводить более активную разъяснительную работу с гражданами в контексте необходимости прививок.

«Действительно, некоторые граждане до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка», — заявил он на брифинге.

Вместе с этим Песков выразил мнение, что, глядя на специфику пандемии, можно сделать вывод о том, что непривитым будет жить «менее удобно».

«Говорю здесь про все страны мира вкупе — [пандемия] будет вести дело к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — предположил представитель Кремля, отметив, что прививки носят «добровольный и необязательный» характер, как ранее говорил президент Владимир Путин.

Согласно статистике портала gogov.ru, привились хотя бы одним компонентом вакцины более 48 млн россиян, полностью привиты — 42,2 млн человек. Количество ревакцинированных граждан — 725 тыс. Правительство России, напомним, поручило довести коллективный иммунитет, то есть вакцинированных или переболевших, до 80-90% населения.

Наилучшие темпы вакцинации, как доложил министр Мурашко, наблюдаются в Пензенской области. Также хорошие показатели зафиксированы в Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Республике Мордовия, Мурманской области, Карелии и Башкортостане.

Возможный локдаун

Региональные власти вынуждены принимать меры, отвечая на рост заболеваемости, но на федеральном уровне пока решений о дополнительных ограничительных мерах не принималось, уточнил Песков.

«Мы видим, что идет волна, волна нарастает <...> Ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — сказал он.

На фоне всплеска заболеваемости ужесточили санитарно-эпидемиологические меры несколько регионов — это Пермский край, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Саратовская, Тюменская, Ленинградская области, Башкирия и Чувашия.

Окружение Путина

На днях президент вышел с самоизоляции — в окружении главы государства заразились коронавирусом примерно три десятка человек. Как сообщил Песков, все заболевшие из этих людей перенесли болезнь в легкой форме. У самого Путина COVID-19 не был выявлен, и Кремль связывает это с эффективностью вакцины.

«Адъютант президента [о котором ранее говорил Путин] уже, наверное, выздоровел полностью, потому что <...> он же все равно был привит, он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привит, все прошло в максимально легкой форме», — рассказал пресс-секретарь президента.

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