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Общество

«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19

В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Представитель Роспотребнадзора высказал предположение, что новый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти из-за невакцинированных граждан. За последние сутки в России зафиксирован 22 041 новый случай заражения COVID-19 (3211 в Москве) и 822 летальных исхода.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что очередной подъем заболеваемости коронавирусом в России может, предположительно, произойти из-за невакцинированных граждан.

«Предположительно (подъем заболеваемости произойдет), за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — отметил он.

Ранее, глава ведомства Анна Попова отмечала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 36 субъектах России.

Она также подчеркнула, что привитые граждане почти не входят в число умерших от инфекции, а штаммом «дельта» заразились всего 2% тех, кто вакцинирован.

«В первую очередь рост идет в крупных мегаполисах. 36 субъектов РФ находятся в росте. Этот рост продолжается», — подчеркнула она.

Также Попова назвала количество привитых в настоящее время в России.

«У нас взрослых в стране 110-115 миллионов. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу вакцины, это меньше половины, это не 60%, это не 80%. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», — сказала она.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что такого числа вакцинированных недостаточно для завершения пандемии коронавирусной инфекции в стране.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге новая волна заболеваемости не так вероятна, так как в этих городах большое количество переболевших и вакцинированных.

«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», — отметил Скулачев, также добавив, что на распространение инфекции влияет прохладная осенняя погода. Его слова приводит «Радио Sputnik».

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что новая волна коронавируса не превысит летние значения, а стабилизация ситуация и выход на плато по количеству заболевших произойдет в канун Нового года.

«По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск. Снижение заболеваемости до спокойного уровня, до явного плато, будет, вероятнее всего, в декабре, середина — конец декабря, вот тогда мы более-менее спокойно с вами переживем зиму», — сказал он «Москве 24».

Также он обозначил условие, при котором новый всплеск заболеваемости весной пройдет в спокойном режиме.

«Если не будет новых серьезных, выраженных мутаций коронавирусной инфекции, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который не должен дать нагрузку для здравоохранения», — добавил Тимаков.

Также специалист ранее высказывал предположение, что новые мутации коронавируса будут появляться каждые три-четыре месяца независимо от времени года, так как вирус постоянно мутирует.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вероятность новой волны COVID-19 зависит от самих россиян, именно поэтому экспертам в данной области не нужно давать прогнозы об очередных всплесках заболеваемости.

«Экспертное сообщество должно не ожидать, а рекомендовать вакцинацию, потому что будет четвертая волна или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа. Вакцина сегодня доступна во всех регионах, <…> поэтому не нужно гадать, а нужно пойти и получить прививку», — сказал министр.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксирован 22 041 новый случай заражения коронавирусной инфекцией при 822 летальных исходах. Всего за время пандемии в России выявлено 7 398 415 случаев коронавируса и 203 095 смертей.

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