Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России 17:56
Путин об идее Жириновского: ссылки в Сибирь — не наш метод 17:44
WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, исследовавшую происхождение... 17:44
Начало матча «Спартак» — «Уфа» может быть отложено 17:42
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут становиться крестными 17:31
Комментатор Орлов призвал Дзюбу закончить карьеру в «Спартаке» 17:31
Российский фильм «Батя» был отмечен наградой кинофестиваля в Милане 17:27
Напавший с топором на людей в «Магните» мужчина был судим... 17:16
Водитель BMW сбил пешеходов на Невском проспекте 17:12
Уткин объяснил, почему его не удивила отставка Семина с поста наставника... 17:05
Общество

Аборты, оружие и суррогатные дети: что порицает митрополит Иларион

В РПЦ заявили, что не боятся говорить о своих доходах

close
100%
Митрополит Иларион

Митрополит Иларион

Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» дал несколько советов депутатам Госдумы нового созыва. Священнослужитель также объяснил позицию РПЦ к абортам и суррогатному материнству и заметил, что бояться обсуждать доходы священников и церкви не следует.

Про советы избранным депутатам

По мнению Илариона, в российском законодательстве существует множество «дыр», которые предстоит устранить новому созыву Госдумы. При этом они должны сосредоточиться на трех главных аспектах.

«Первое — это материальное благосостояние людей. Это касается, прежде всего, тех людей, которые находятся на дне социальной пирамиды: малоимущие, инвалиды, престарелые. Законодательство должно постоянно совершенствоваться, чтобы каждый человек мог жить на достойном уровне», — сказал представитель РПЦ.

Второй областью, где законодателям предстоит продемонстрировать свои таланты, по словам митрополита, является нравственность. Он отметил, что ценности, которые «навязываются» России западным либеральным обществом приведут страну «в никуда».

Третий важный аспект — рождаемость. «В нашей стране рождаемость падает, к сожалению. И законодательные меры для повышения рождаемости нужно принимать безотлагательно. Если народонаселение страны будет падать, то рано или поздно придут другие люди, которые завладеют нашей страной и станут в ней хозяевами», — считает Иларион.

Про стрельбу в Перми

Представитель РПЦ уверен, что огнестрельное оружие не должно продаваться гражданским в принципе.

«Недавно произошла трагедия в Пермском госуниверситете, когда молодой человек взял оружие и расстрелял ни в чем не повинных людей. Мы должны принять законодательные меры, которые в будущем исключат таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям», — сказал митрополит.

Похожее мнение Иларион высказывал после стрельбы в казанской школе в мае этого года. Тогда он говорил, что охотничье оружие продавать гражданским не стоит. А охоту как развлечение и хобби следует запретить. Представитель РПЦ тогда выразил мнение, что охота нужна только для сокращения популяции тех или иных животных, и заниматься ей должны специально обученные люди с соответствующими лицензиями.

Про аборты

Илариону задали вопрос, почему церковь приравнивает аборты к убийству, ведь в Библии об этом ничего не говорится. Митрополит заявил, что Священное Писание не является сводом рекомендаций на все случаи жизни, поскольку не учитывает множество более современных явлений.

«В Библии нет слов об аборте, поскольку аборт, насколько можно судить по сохранившимся свидетельствам, в израильском народе того времени не был распространен, и может быть даже вообще не существовал. Но есть еще не менее ценное Священное Предание, которое изначально приравнивало аборт к убийству», — подчеркнул спикер.

Про суррогатное материнство

РПЦ не считает суррогатное материнство материнством как таковым. Это прописано в официальных документах. «Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает его вмешательством в богоустановленный порядок рождения детей от отца и матери», — заявил Иларион.

Он добавил, что в связи с этим церковь не может одобрять и любые меры, которые направлены на поддержку суррогатного материнства (например, выплата материнского капитала для таких семей). «Все усилия должны предпринимать государством, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости. Только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей», — отметил представитель патриархии.

Про доходы церкви

Иларион также прокомментировал сообщения о запрете в служении настоятеля храма из Новочебоксарска Романа Степанова. В начале сентября иерей предложил всем священникам и патриарху Кириллу публично отчитаться о своих доходах и имуществе и покаяться. После этого указом митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия настоятеля запретили в служении за канонические проступки.

«Насколько я знаю, этого священника запретили не за то, что он призывал раскрыть доходы, а за то, что его нравственный облик не соответствовал его высокому сану», — сообщил митрополит Волоколамский.

В то же время представитель РПЦ не считает, что тема доходов священников должна замалчиваться, что церковь должна ее избегать. В качестве примера он привел свои более ранние сообщения, в которых раскрывал свои заработки, в частности, получаемые за книги гонорары.

«Тот нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, чаще всего связан с разного рода спекуляциями и клеветой, которые распространяются как через традиционные СМИ, так и через Telegram-каналы. Они в силу своей анонимности не несут ответственности ни перед законом, ни перед людьми, ни перед богом», — заявил Иларион. В связи с этим он призвал граждан не доверять таким источникам информации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Дмитрий, который считает себя Дианой»
Стала известна личность мужчины, напавшего с топором на покупателей «Магнита»
«Сели, поговорили и решили, что лучше расстаться»
Семин подал заявление об отставке с поста тренера «Ростова»
Жуки, черти и Николай II
Каким было кино в царской России
Путин об идее Жириновского: ссылки в Сибирь — не наш метод
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек
Водитель BMW сбил пешеходов на Невском проспекте
WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, исследовавшую происхождение COVID-19
Новости и материалы
Жириновский рассказал о партиях, которые на выборах предавали интересы России
Начало матча «Спартак» — «Уфа» может быть отложено
Митрополит Иларион заявил, что суррогатные матери не могут становиться крестными
Комментатор Орлов призвал Дзюбу закончить карьеру в «Спартаке»
Российский фильм «Батя» был отмечен наградой кинофестиваля в Милане
Напавший с топором на людей в «Магните» мужчина был судим за убийство
Уткин объяснил, почему его не удивила отставка Семина с поста наставника «Ростова»
В РПЦ дали советы Госдуме нового созыва
Путин: все, что обещали, надо выполнять
В РПЦ высказались против материнского капитала для семей с суррогатными детьми
Булыкин считает, что Семин не вернется в «Локомотив»
Путин поздравил руководителей партий с победой на выборах
Майоров о назначении Знарка на пост тренера сборной России: мне эта свистопляска не нравится
Стали известны подробности публичной казни в Герате
«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
На обложке Esquire появился «Пелевин»
Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен на газ в Европе
В РПЦ призвали запретить продажу оружия
Все новости
«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США
Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по Америке
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Энергетика Украины летит в там-тарарым»
В Киеве заявили, что страна стала экспортером трудовых ресурсов и не «доживет» до зимы
«Гормон любви»: как лечить ожирение спреем для носа
Ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином
«Босс не нужен»: россияне готовы работать без начальника
91,9% опрошенных сотрудников считают, что смогли бы обойтись без начальства
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
Лодка М-9
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развивать 5G
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях