В РПЦ заявили, что непривитым придется замаливать свой грех всю жизнь

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что граждане, которые не хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции, берут на себя грех, который им придется отмаливать всю жизнь. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: «А как мне теперь с этим жить?». А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить», — отметил он.

По словам представителя РПЦ, данный грех заключается в том, что человек в первую очередь подумал о себе, но не подумал о других людях.

Митрополит Иларион подчеркнул, что даже если человек легко переносит COVID-19, то это еще не значит, что он не является переносчиком болезни.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что коронавирусную инфекцию изобрели те, кто заинтересован в антипрививочной кампании.