В РПЦ предложили осваивать иностранные языки по Евангелию

Чтение Евангелия на иностранном языке является хорошим способом изучения языка. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Чтение Евангелия на английском или каком-нибудь ином языке — это хороший способ освоить язык. Особенно для верующего человека, знающего евангельский текст», — сказал он.

Митрополит также посоветовал использовать стандартную версию Библии, которая вышла в печать в 1952 году.

«Это проверенный перевод, свободный от современных тенденций», — заключил он.

Ранее митрополит Иларион посоветовал женщинам искать спутника жизни в православных храмах. Он отметил, что «достойные мужчины» посещают занятия по катехизации в воскресных школах, и назвал браки между воцерковленными людьми «прочными и долговечными».