В РПЦ посоветовали девушкам искать мужей в храме

Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион «Алфеев» в эфире телеканала «Россия 24» посоветовал женщинам искать спутника жизни в православных храмах. Видео опубликовано на Youtube-канале «России 24».

«Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретёте там свою вторую половину», — сказал Иларион.

Он отметил, что «достойные мужчины» посещают занятия по катехизации в воскресных школах, и назвал браки между воцерковленными людьми «прочными и долговечными».

Ранее Иларион прокомментировал визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину, когда он зашел в Верховную Раду через черный ход, цитатой из Евангелия от Иоанна о «разбойнике и воре», который «прилазит инуде».

До этого митрополит заявил, что правильным решением для христиан, находящихся в Афганистане, будет покинуть страну.