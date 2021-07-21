По примеру Германии. РПЦ просит вывести аборты из ОМС

Русская православная церковь выступила с очередной инициативой, касающейся абортов. Священнослужители призывают пересмотреть закон, согласно которому прерывание беременности по желанию доступно по программе обязательного медицинского страхования. В первую очередь, по мнению РПЦ, необходимо исключить возможность аборта в рамках ОМС женщинам, чьи доходы выше прожиточного минимума.

ОМС без абортов

В России искусственное прерывание беременности разрешено на законодательном уровне. Процедура медицинского аборта входит в систему обязательного медицинского страхования, то есть является бесплатной. Согласно ст. 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

женщина имеет право самостоятельно решить вопрос о материнстве.

Прерывание беременности на сроках до 12 недель может совершаться по желанию женщины, до 22 недель — по социальных показаниям, на любом сроке — по медицинском показаниям.

В РПЦ, концепция которой приравнивает аборт к убийству человека и греху, предлагают это изменить и поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС. Как говорится в документе, принятом по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности, на первом этапе необходимо запретить аборты для женщин, чьи доходы превышают прожиточный минимум. В конечном счете запрет будет распространяться на все случаи аборты по желанию.

В пояснении к инициативе говорится, что подобный опыт практикуется в Германии. Там оплата абортов по страховке предусмотрена лишь ввиду социальных и медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины. Это должно быть подтверждено документально.

Авторы, кроме прочего, предлагают на федеральном уровне закрепить обязательное консультирование женщины, обращающейся с абортом по желанию, с психологом или социальным работником. Идея также подразумевает обязательную УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. Более того, РПЦ просит рассмотреть возможность запрета медицинским работникам «по собственной инициативе» предлагать женщинам аборт. Власти же Церковь призывает разработать дополнительные меры материальной поддержки беременным женщинам.

Соответствующий документ утвержден патриархом Кириллом и будет направлен в епархии.

Изнасилование — не повод для аборта

Ранее в РПЛ выступали с рядом инициатив, касающихся ограничений на прерывание беременности. Одну из них предложил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В эфире телеканала «Россия 24» митрополит Иларион заявил, что изнасилование не является поводом к аборту — это мнение он назвал «позицией церкви», добавив, что РПЦ со своей стороны считает каждую человеческую жизнь абсолютно ценной, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала это предположение «бредом». Она подчеркнула, что не поддерживает аборты, однако против их запретов, поскольку считает, что сокращение спроса на эту процедуру должно происходить естественным путем.

«Следуя логике высказывания церковного иерарха, давайте тогда отменим и уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности? И будем расценивать это как помощь близким? Ну, ведь бред?» — написала Пушкина в своем Telegram-канале.

Аборты в пандемию

О нетерпимости РПЦ к абортам и соответствующих мерах противодействия им заявлялось и несколькими месяцами ранее. Тогда ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил

государственным и частным клиникам ввести мораторий на аборты во время сложной эпидемиологической ситуации. Обосновал эту идею священнослужитель тем, что отказ от производства абортов во время пандемии снизит заболеваемость COVID.

«Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — говорил он РИА «Новости».

Согласно информации Минздрава, роды и аборт в разгар эпидемии сопряжены «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений». Тем не менее эти данные носят ознакомительный характер, никаких решений не последовало.

Спасти замороженные эмбрионы

В РПЦ, говоря о ценности любой человеческой жизни, включая эмбрионы (с точки зрения закона, человеком плод считается после того, как родится, что противоречит христианской этике), также призывали разработать закон, который разрешил бы усыновлять замороженные эмбрионы. Тема была поднята на круглом столе «Вопросы биоэтики: христианский ответ».

Инициатива подразумевает создание правовой базы для усыновления замороженных эмбрионов, то есть женщине, желающей забеременеть, можно было бы пересаживать размороженные эмбрионы, полученные от других биологических родителей. Ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова священник Роман Тарабрин пояснил, что это позволит признавать эмбриона личностью непосредственно с момента зачатия.

«По-моему, был случай рождения детей после 10 лет заморозки. Сейчас эмбрионы хранятся 15-20 лет, но неизвестно, что с ними будет потом, не факт, что они смогут выжить», — заявил он.

В дальнейшем же церковь выступает за то, чтобы в целом запретить криоконсервацию.