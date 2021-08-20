Липовая статья УК. Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян

У телефонных мошенников появился новый аргумент при общении с потенциальными жертвами — россиян теперь предупреждают о якобы нежелательности обращения в банк, угрожая уголовным преследованием. Речь идет о наказании «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». И это главный козырь, на который теперь делают ставку злоумышленники. Подобной статьи не содержится в действующих нормах УК РФ, пояснил юрист. О том, как избежать неприятностей в результате общения с телефонными мошенниками — в материале «Газеты.Ru».

Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который якобы нужно переводить деньги, чтобы «защитить» свои средства. Злоумышленники «доработали» ее дополнительным пунктом, запугивая потенциальных жертв уголовным преследованием. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, людей предупреждают о нежелательности обращения в банк за уточнением полученной от мошенников информации, угрожая последствиями согласно нормам Уголовного кодекса. Речь якобы идет о наказании «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». И это главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.

«То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — приводит слова Лазаревой РИА «Новости».

Подобной статьи не содержится в действующих нормах Уголовного кодекса, пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

Звонки «с Петровки»

Как указала Лазарева, мошенники часто пользуются схемой, которая является симбиозом «нигерийских писем» и звонка «с Петровки». Как правило, все начинается со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники. Поэтому якобы нужно немедленно перевести все деньги на «временный счет».

Далее у человека уточняют адрес электронной почты. Позднее на него присылают фейковые письма из банка, ЦБ и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, там просто указаны реквизиты «резервного» счета, на котором все средства, как утверждают «доброжелатели», будут в безопасности до завершения «процедуры обновления лицевого счета», пояснила Лазарева.

При этом злоумышленники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти, предупреждает эксперт.

Как разговаривать с мошенниками

Самый лучший способ обезопасить себя – не разговаривать с мошенниками вовсе. Если же диалог все-таки начался, ни в коем случае нельзя отвечать на заданные вопросы фразами «да» или «нет» и называть какие-либо цифры, предостерегает управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

«Ваш голос может быть записан на диктофон. Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос», — указал он, добавив, что не следует также называть сроки действия карты и защитный код на обратной стороне.

В первом полугодии 2021-го более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, а почти каждый пятый (19%) — sms-сообщения, следует из данных ВЦИОМ. Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18–24 лет (49%).

По данным опроса, сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24–35 лет (26%) и жители малых городов (23%).

Среди самых часто используемых мошенниками «легенд» — предложения банковских услуг (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%).

В результате действий телефонных мошенников понесли денежный ущерб 9% респондентов (из них 6% сообщили о значительном ущербе). Чаще других в числе жертв мошенников оказывались жители сел (15%), молодежь 18–24 лет (14%), граждане 35–44 лет (10%), а также россияне без высшего образования (13–14%). Не получали ущерба от таких действий 91% наших соотечественников.

Треть россиян (34%) полагают, что в будущем могут лишиться средств в результате действий телефонных мошенников, 45% считают это маловероятным. Уверены, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных. По оценкам половины респондентов (52%), бороться с телефонными мошенниками должно государство. 16% считают, что это должны делать телефонные операторы, а 8% возложили бы эту ответственность на организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.