Исследование показало, сколько россиян вешают трубку при звонках мошенников

Меньше половины россиян (45%) сбрасывают телефонный звонок, когда понимают, что с ними пытается связаться мошенник, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВТБ.

По данным исследования, 76% опрошенных сталкивались с телефонным мошенничеством, и только 45% ответили, что сбрасывают звонок после приветствия, если понимают, что общаются с тем, кто хочет на них наживаться. Каждый четвертый россиянин продолжает разговор, чтобы «потроллить» мошенника, остальные же опрошенные до последнего сомневаются, кто им звонит и предпочитают выслушать собеседника.

Отмечается, что большинству респондентов мошенники звонили несколько раз, только каждому десятому звонили однократно. При этом лишь четверть респондентов сообщает о действиях мошенников в полицию.

Эксперты ВТБ сообщили изданию, что телефонные мошенники наиболее активны в будни. По статистике, большинство звонков совершается по вторникам в первой половине дня.

Опрос проводился в середине июля, в нем участвовали более тысячи клиентов ВТБ старше 18 лет.

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