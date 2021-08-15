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Общество

«Не называйте цифры, не говорите «да» или нет»

Эксперт назвал запретные слова в разговоре с телефонными мошенниками

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Юрист рассказал, как правильно вести себя с телефонными мошенниками. Самый главный способ обезопасить себя и свои деньги – вообще не разговаривать с ними. Но если злоумышленники оказались убедительными и завели с вами разговор, то им ни в коему случае нельзя называть реквизиты вашей карты, а также отвечать словами «да» или «нет».

Благодаря махинациям с банковскими картами мошенники сумели похитить у россиян 150 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией BrandMonitor на основе информации ВЦИОМ.

«Представляясь представителями финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, мошенники выручили 66 млрд рублей — около 45% от общей суммы, добытой обманным путем. На втором месте по объему заработанных мошенниками денег оказались фиктивные медицинские услуги (31%), на третьем — фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины», — отмечают аналитики.

Чтобы обезопасить себя от финансовых потерь, юристы советуют не вести разговоров с мошенниками.

«Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками. Однако некоторые из них бывают крайне убедительны. <…> Желательно не отвечать на вопросы фразами «да», «нет» и не называть никакие цифры, поскольку ваш голос может быть записан на диктофон. Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос», — заявил агентству «Прайм» юрист Егор Редин.

Также эксперт отметил, что ни в коем случае нельзя называть аферистам сроки действия карты и защитный код на обратной стороне. Если номер карты можно узнать, то период действия карты, cvc- или PIN-код злоумышленники могут узнать у вас только лично.

Редин отметил, что самой популярной разновидностью мошенничества являются звонки из службы безопасности или технического отдела банка с информацией, что с вашего счета пытаются списать деньги.

«Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку. Запомните: банк не звонит клиентам по вопросам операций и, тем более, не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные», — говорит он.

По мнению юриста, часто люди становятся жертвами мошенников из-за паники и растерянности. Даже если аферисты уверяют, что с вашего счета списываются деньги – сохраняйте спокойствие. Прервите разговор, положите и трубку и сами позвоните в банк по известному вам номеру, чтобы убедиться, что все в порядке.

Ранее эксперты международного разработчика антивирусов ESET рассказали о новом виде мошенничества в России: преступники изготавливают дубликат сим-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение.

На первом этапе мошенники приобретают на черном рынке фейк-аккаунт, на втором этапе производится поиск жертвы. После этого злоумышленник выясняет номер телефона.

Узнав номер, хакер делает поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты жертвы. На заключительном этапе осуществляется перевод денег: мошенник обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, пройдя аутентификацию по личному номеру, и переводит все деньги с карты на другой счет.

Во избежание подобных ситуаций рекомендуется выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора — к нему можно привязать банки и соцсети, он связан с основным, но остается недоступным для третьих лиц. Кроме того, стоит переключить в банках SMS-авторизацию на push в приложении и подготовить «запрет передоверенности», не позволяющий выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия по доверенности.

В свою очередь, борьбу с телефонными мошенниками хотят сделать одно из целей нацпрограммы «Цифровая экономика». С предложением по созданию системы для обеспечения кибербезопасности государственных информационных систем (ГИС) в облачной инфраструктуре выступили Сбербанк, «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком Холдинг», «Гостех», Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, компании отраслей ИТ и информационной безопасности.

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