Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян

Телефонные мошенники придумали способ, как шантажировать «троллящих» их жертв. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По данным ОНФ, 90% работоспособных россиян как минимум один раз сталкивались со звонками злоумышленников. Лазарева считает, что мошенники «откровенно достали людей», поэтому их «троллинг» стал развлечением. В сети можно найти множество видео с такими беседами.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — предупредила глава проекта «За права заемщиков».

Так, злоумышленник звонит человеку и записывает весь разговор, даже если понимает, что его провоцируют. Чтобы запись была максимально насыщенна, мошенник может начать подыгрывать.

Спустя время в мессенджеры приходит уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать человека и создать массу неприятностей. Помимо аудиозаписи в сообщении содержится требование прислать указанную сумму денег на определенный счет.

Если жертва отказывается выполнять это требование, то злоумышленники угрожают отправить эту запись родственникам, близким, работодателям и деловым партнерам.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества.