Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала

Президент РФ Владимир Путин во время облета на вертолете пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области, 6 августа 2021 года

В июле в регионе вспыхнули лесные пожары, охватившие 20 тыс. га. Более 70 строений были уничтожены, один человек погиб. Путин прилетел в Челябинскую область, чтобы осмотреть масштаб бедствия и обсудить ситуацию с пожарами в стране. После облета территорий он заявил о вопросах к службам лесного хозяйства. Глава Минприроды Козлов заявил, что для работы с лесами не хватает 8 млрд руб.

Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в Челябинскую область, чтобы осмотреть территории, пострадавшие от июльских лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля. Это первый визит главы государства в регион за два года.

Президентский борт приземлился в аэропорту Магнитогорска вечером 6 августа по местному времени. После этого глава государства сразу же с вертолета совершил осмотр районов, которым огонь нанес наибольший ущерб. По данным ТАСС, Путина сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

После осмотра масштаба бедствия президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихии. В ходе него Путин отметил, что при подобных ЧП всегда возникают вопросы к надзорным органам.

«Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», - сказал Путин.

По информации 74.ru, во время совещания Текслер назвал причины возгорания лесов в Челябинской области. В двух случаях, по словам губернатора, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, в третьем виновата сухая гроза. Глава региона отметил, что большинству пострадавших от огня уже выплатили компенсации, у 13 граждан возникли проблемы с документами, которые сейчас решаются.

Людям, потерявшим жилье в результате лесных пожаров, предложили выбрать между денежной компенсацией и строительством нового дома. Сейчас для них возводят 23 новых здания, подрядчик рассчитывает завершить работы до середины сентября. «Конечно, есть ситуации разные, вплоть до криминальных. Но в целом нужно исходить из того, что все вопросы спорного характера решатся в пользу людей», — поручил Путин Текслеру. Глава МЧС Зиничев отметил, что по факту лесных пожаров в Челябинской области заведено три уголовных дела.

В ходе совещания обсуждалась и общая ситуация с лесными пожарами в стране. Зиничев сообщил, что природные ЧС в будущем будут происходить чаще из-за климатических изменений. Глава Минприроды Александр Козлов подчеркнул, что регионам для предотвращения пожаров нужно больше людей, техники и денег. Он предложил рассчитывать финансирование не по площади лесов в регионе, а по реальным потребностям. Министр назвал недостаточными субвенции на работу с лесами в 6 млрд руб. «Нам нужны дополнительно 8 млрд руб.», — добавил Козлов, предложив использовать средства резервного фонда правительства.

Глава Минфина Антон Силуанов поднял также вопрос об ответственности арендаторов лесов. «Мне кажется, можно было бы повысить и штрафы, в том числе за недостаточное использование, вред лесному комплексу. С тем, чтобы у арендаторов была мотивация предотвращать пожары», — сообщил он.

Лесные пожары в Челябинской области вспыхнули в первой половине июля. С мая в регионе не было дождей, и от засухи 8 июля возникли три очага распространения огня. Он охватил площадь в 20тыс. га, пожары удалось потушить 12 июля. Пламя уничтожило 46 жилых домов и 26 дачных строений. Было эвакуировано почти 200 человек. Как минимум, один человек — 78-летний мужчина — погиб.