Все природные пожары в Челябинской области потушены

Пожарные ликвидировали все природные пожары на территории Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары в 19.00 мск. Общая площадь пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 000 га», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на юге Челябинской области в лесу у села Париж локализовали пожар. Из поселка Джабык в Карталинском районе срочно эвакуировали жителей. Огонь от лесного пожара перекинулся на населенный пункт Запасное Карталинского района.

Общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 тыс. га. Ликвидация возгораний осложняется сильным шквалистым ветром.

Пожарным и спасателям удалось спасти 1800 домов. Тем не менее, огонь уничтожил 71 строение, в том числе жилые дома и садовые пристройки. В пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 128 детей. Также пострадали 18 жителей, еще одно тело было найдено в лесу.