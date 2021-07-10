Власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах в Челябинской области

Данные о пропавших без вести 60 людях во время лесных пожаров в Челябинской области не соответствуют действительности. Об этом сообщает правительство региона.

«Распространенная некоторыми СМИ информация о наличии неких списков пропавших без вести жителей поселка Джабык не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Telegram-каналах ранее появилась информация о неких списках пропавших во время пожаров людей.

Ранее сообщалось, что на юге Челябинской области в лесу у села Париж локализовали пожар. Из поселка Джабык в Карталинском районе срочно эвакуировали жителей.

Огонь от лесного пожара перекинулся на населенный пункт Запасное Карталинского района. Информации о пострадавших не поступало.

Общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 тыс. гектаров. Ликвидация возгораний осложняется сильным шквалистым ветром.

Пожарным и спасателям удалось спасти 1800 домов. Тем не менее, огонь уничтожил 71 строение, в том числе жилые дома и садовые пристройки. В пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 128 детей. Также пострадали 18 жителей, еще одно тело было найдено в лесу.