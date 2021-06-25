Вырос спрос: как в России борются с дефицитом вакцин в регионах

В Кремле объяснили, почему в российских регионах наблюдается дефицит вакцин от коронавируса. Дмитрий Песков также уверил, что скоро с дефицитом получится справиться.

«Слава богу, произошел резкий рост количества желающих вакцинироваться», — заявил Песков. По его словам, дефицит будет устранен в ближайшие дни «без сомнений».

Он также отметил, что нехватка вакцин в регионах связана с логистическими трудностями. Поскольку препараты можно хранить лишь при определенных условиях (в частности, при низкой температуре), в больших количествах хранение «невозможно».

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О дефиците вакцин 23 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров – на встрече с Владимиром Путиным по видеосвязи он рассказал, что регион столкнулся с нехваткой препаратов в последние несколько дней. Вскоре Кадыров сообщил, что республика ожидает поставку 50 тыс. доз вакцины.

Приостановлена была вакцинация в Хабаровском крае — из-за недостаточного количества первого компонента. Зампред правительства региона Евгений Никонов тогда пояснил, что темпы вакцинации в крае резко возросли – за последние пару дней привились более 5 тыс. человек, в городах препарат быстро заканчивается. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко распорядился также отправить в Хабаровский край еще 50 тыс. доз вакцины.

В Новосибирскую область доставят дополнительные 45 тыс. доз препарата. Об этом заявила пресс-служба правительства региона.

«В настоящее время остаток второго компонента — более 110 тысяч ампул. Очередная федеральная поставка [первого компонента] вакцины — 45 тыс. доз — ожидается в ночь с 25 на 26 июня», — отметили власти.

22 июня в Москве приостановили запись на вакцинацию препаратом от Центра им. Чумакова «КовиВак». В столицу поначалу поставили лишь 3 тыс. доз этого препарата, он сделан на основе «мертвого» коронавируса. Прививали «КовиВак» лишь в пяти поликлиниках Москвы — №№ 5, 218, 209, 121, 175. Записаться на прививку можно только по телефону. Уже 25 июня стало известно, что запись на вакцинацию «КовиВак» восстановили. Однако количество этого препарата по-прежнему ограничено.

23 июня запись на прививку вакциной «КовиВак» была ограничена и в Санкт-Петербурге. «Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», – сообщили в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19. При этом «Спутник V» доступен во всех пунктах вакцинации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 июня заявил, что у России есть достаточный запас вакцин от коронавируса, нужно своевременно доставлять их в регионы.

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть», — сказал он.

Растет заболеваемость

23 июня зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех регионах страны. По ее словам, в апреле и мае эпидемиологическая ситуация была стабильной, но в последние три недели произошел рост. Коронавирусом за предыдущую неделю стали заражаться на 30% чаще.

Голикова также поделилась оперативными данными по числу привитых: первым компонентом вакцины привиты 20,7 млн человек, два компонента получили 16,7 млн россиян.

Лидируют по приросту новых случаев коронавируса Москва и Подмосковье, а также Петербург. В столице c 28 июня посещать заведения общественного питания можно будет только при наличии QR-кода, полученного после вакцинации или перенесенного COVID-19. При этом на летних верандах будут обслуживать всех.

Ежесуточно в Москве заражаются коронавирусом около 6 тыс. человек, фиксируется также рекордная смертность – за последние три дня каждый день от COVID-19 умерло 86, 88 и 92 человека соответственно. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тысяч. Причиной тому – новый индийский штамм коронавируса, который легче передается от человека к человеку.

На этом фоне выросло количество желающих привиться россиян. Среди привитых заболевает COVID-19 не более 0,5%, отмечал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Вакцинация также позволяет обеспечить более легкое течение заболевания, если человек все же заразился.

На прививочных пунктах начали возникать очереди, чего практически не наблюдалось весной, когда в стране была в разгаре кампания по массовой вакцинации. Премьер Мишустин заявил, что очередей допускать нельзя, работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан.