«Видим заболевания у тех, кто сделал прививку»: Собянин рассказал об «индийском» штамме

Повторные заболевания коронавирусной инфекцией в Москве связаны с распространением «индийского» штамма Дельта. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Мы видим повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку — их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, — у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация», — сказал он.

По словам Собянина, для защиты от нового штамма иммунитет должен быть в два раза сильнее, чем требуется для защиты от «уханьского» коронавируса.

В конце мая мэр отмечал, что популяционный иммунитет составлял в Москве около 60% — но теперь, при распространении нового, более агрессивного штамма коронавируса, этот показатель упал до 25%.

Собянин сообщил также 20 июня, что в короткий срок возможно выстроить антикоронавирусный барьер — для этого нужна вакцинация большего числа горожан. При этом важно помнить и про санитарные требования, которые распространяются не только на людей из группы риска — пожилых и имеющих хронические заболевания. Сейчас оба компонента вакцины получили 1,5 млн москвичей.

«В составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», — сказал градоначальник. Ранее он заявил, что сейчас сложилась «принципиально иная» эпидемиологическая ситуация.

«Индийский» штамм выявлен почти у 90% новых заболевших, он более агрессивен. 18 июня Роспотребнадзор сообщил, что распространяет его в основном наиболее активная часть населения – молодые люди. По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, россияне «расслабились» и пренебрегают защитными правилами.

«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса», — отмечала она. Сейчас фактически единственным способом остановить новую волну COVID-19 является вакцинация.

Двукратный рост

Заммэра Москвы Анастасия Ракова накануне заявила ТАСС, что за две недели в Москве на 100% увеличилось число повторных случаев заражения. «Многие переболели уже достаточно давно, и их защита ослабла», — отметила она.

Расти уровень заболеваемости (накануне в Москве выявили рекордные 9 тыс. случаев за сутки) будет еще две недели, заявил вакцинолог Евгений Тимаков. Результаты массовой вакцинации дадут о себе знать лишь через полтора месяца. О стабилизации ситуации можно будет говорить только в августе, а уже с конца сентября можно ожидать осенней волны заболеваемости.

Индийский гость

Новый штамм коронавируса Дельта, пришедший в Россию из Индии, быстрее распространяется. Однако пока нельзя сказать, что «индийский штамм» коронавируса более летален, отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима», — сказал глава Минздрава.

18 июня зампред правительства Татьяна Голикова перечислила симптомы «индийского» штамма. Они отличаются от старой версии коронавируса, у заболевших начинается насморк, болит горло и голова.

По ее словам, россияне могут не различать симптомы простуды и COVID-19, вследствие чего запускают болезнь. Через 3-5 дней заболевание переходит в более тяжелую стадию. Поэтому необходимо обращаться к врачу как можно быстрее, подчеркнула вице-премьер Голикова.

В Роспотребнадзоре отметили, что потеря обоняния и вкуса «не входят даже в первую десятку» симптомов COVID-19, вызванного штаммом Дельта. Реже встречаются сухой кашель и лихорадка.

Более характерны для «индийца» желудочно-кишечные проявления — боли в животе, снижение аппетита, тошнота и рвота. Возможны также потеря слуха, диарея, микротромбозы нижних конечностей. Последние могут вызвать даже гангрену.

Основными симптомами COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остаются также сухой кашель, повышенная утомляемость и температура.

Вакцина «Спутник V», созданная российским НИЦ им. Гамалеи, предоставляет высокий уровень защиты от штамма Дельта. Ее также можно использовать для повторной вакцинации, чтобы повысить титр антител в организме. Прививка, как и любая другая, не обеспечивает 100%-ной защиты от COVID-19, однако существенно снижает вероятность заражения и облегчает течение заболевания. Вакцинироваться в России можно бесплатно в любой поликлинике или специально развернутых пунктах.