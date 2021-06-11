Почему в Москве усиливают контроль за соблюдением антиковидных мер

Прогнозируемый на весну рост уровня пандемии в Москве сдвинулся на июнь — июль, и сейчас наблюдается увеличение числа случаев COVID-19, несмотря на иммунитет у примерно половины жителей мегаполиса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», — приводит РБК слова столичного градоначальника.

И, хотя возвращение строгих ограничительных мер в Москве пока не планируется, власти усилят контроль за соблюдением уже существующих санитарно-эпидемиологических требований, добавил Собянин.

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«Я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», — подчеркнул мэр.

«Мы видим день ото дня новые всплески заболевания ковидом. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы сегодня, около 10 тысяч уже используется для борьбы с ковидом», — сообщал чуть ранее Собянин.

«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить, считаем, что на данной стадии мы справимся без этого», — заявлял мэр.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом при столичном правительстве, за последние сутки в Москве медики вылечили от COVID-19 еще 3061 пациента.

Также в городе выявлено 5853 новых случая заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1377 человек. Скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирус.

Власти Москвы увеличат мощности по диагностике и лечению COVID-19 на фоне ухудшения ситуации с пандемией, сообщила накануне Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

«В течение этой недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чтобы обеспечить каждого москвича необходимой медицинской помощью, мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с COVID-19. На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом у нас задействовано 12,5 тысячи коек, и в ближайшее время их количество будет увеличено до более чем 14 тысяч коек», — пояснила чиновница.

По ее словам, в ближайшие дни дополнительные койки будут развернуты в работающих временных госпиталях и редерах. Кроме того, некоторые корпуса ГКБ им. Е.О. Мухина, ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого и одна из больниц РЖД также будет принимать инфицированных коронавирусом нового типа.

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Московские предприниматели предложили ускорить вакцинацию населения посредством выплат премий сделавшим прививку от COVID-19 и раздачей значков «Я вакцинирован», рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«В качестве некоторых нововведений было предложено самими предпринимателями [проводить] стимулирования и выплату премий тем сотрудникам, которые вакцинируются.

Предложили они также как один из форматов информирования значок, который могли бы носить сами сотрудники предприятий, на которых написано «Я вакцинирован», — сказал чиновник по итогам встречи с предпринимательским сообществом Москвы.

При этом просьбу представителей бизнеса об отмене обязательного ношения перчаток для посетителей кафе и ресторанов власти Москвы прорабатывать не будут, сказал Немерюк, переадресовав данный вопрос Роспотребнадзору.

Мутации вируса SARS-CoV-2 приводят к тому, что на поступающих в российские больницы пациентов уже не действуют прежние методы терапии, сообщил, в свою очередь, главврач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.

«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — детализировал врач.

По его словам, этот «замкнутый круг» поможет разорвать только вакцинация, передает «Эхо Москвы».

«Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлиники, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась.

Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит: «Вакцинируйтесь!» — призвал специалист.

Впрочем, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен, что рост заболеваемости COVID-19 не связан с появлением новых штаммов вируса, передает «Интерфакс».

«Это все-таки классическая сезонная респираторная инфекция, когда отмечается подъем ближе к холодному времени года, осенний, весенний подъем. Сейчас мы вошли в лето и находимся в фазе стабилизации», — уточнил эксперт.

По его словам, в России нет массового распространения новых штаммов коронавируса, которые могли бы спровоцировать наблюдаемый рост заболеваемости.

При этом он отметил, что у заразившихся периодически выявляют новые варианты вируса. В России официально зарегистрировано более 500 случаев «британского» штамма. Ученый добавил, что у вируса будет меньше возможностей мутировать, если с помощью вакцинации будет создан коллективный иммунитет. По его словам, ждать, что коронавирус пройдет, не стоит.