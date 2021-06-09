В Москве могут появиться зоны для привитых от коронавируса

В общественных местах Москвы могут появиться специальные зоны для тех, кто привился от коронавируса. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны к реализации в нашей жизни», — ответил он на соответствующий вопрос.

Данчиков уточнил, что эта возможность обсуждалась на встрече мэра города Сергея Собянина с ресторанным сообществом.

Ранее сообщалось, что в Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах. Власти намерены прибегнуть к таким мерам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом власти столицы не планируют вводить локдаун из-за сложной ситуации с распространением вируса.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в столице тем, что люди не соблюдают действующие ограничения.