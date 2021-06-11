Эксперт Роспотребнадзора оценил влияние новых штаммов на рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России не связан с появлением новых штаммов вируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Это все-таки классическая сезонная респираторная инфекция, когда отмечается подъем ближе к холодному времени года, осенний, весенний подъем. Сейчас мы вошли в лето и находимся в фазе стабилизации», — уточнил эксперт.

Горелов объяснил, что в России нет массового распространения новых штаммов коронавируса, которые могли бы спровоцировать наблюдаемый рост заболеваемости.

При этом он отметил, что у заразившихся периодически выявляют новые варианты вируса. В России официально зарегистрировано более 500 случаев «британского» штамма. Горелов добавил, что у вируса будет меньше возможностей мутировать, если с помощью вакцинации будет создан коллективный иммунитет. По его словам, ждать, что коронавирус пройдет, не стоит.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась.