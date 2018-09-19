Получите за Солсбери: ЕС выбирает наказание для России. LIVE

В связи с проведением саммита в Зальцбурге объявлено чрезвычайное положение. Безопасность в городе обеспечивают 1,8 тыс. полицейских и 850 солдат. Многие дороги в городе перекрыты, запрещено пребывание в трех культовых городских местах: перед консерваторией Моцартеум, на парковке перед дворцом Мирабель, на Хофштальгассе. В радиусе 60 км при помощи немецких летчиков охраняется воздушное пространство — в воздухе постоянно находятся 4−8 машин, в том числе вертолеты и истребители Eurofighter. Кроме того, как напоминает ИА Regnum, с 17 сентября на время отменено действие Шенгенского соглашения. На границах Австрии выставлены контрольно-пропускные пункты, из-за чего автомобилистов предупреждали о возможных пробках.