Получите за Солсбери: ЕС выбирает наказание для России. LIVE

- 403275 просмотров Кто виноват в гибели 15 российских военных на Ил-20 в Сирии
- 250809 просмотров Минобороны представило новые данные о крушении MH17
- 131550 просмотров Минобороны о гибели Ил-20: Израиль может получить адекватный ответ
- 110713 просмотров Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией
- 102941 просмотр Минобороны: над Средиземным морем пропал российский Ил-20 с 14 военными на борту
- 86655 просмотров ЦСКА добыл ничью в матче с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов
- 76780 просмотров На съемках сериала Олега Фомина «Смерш» погиб участник массовки
В связи с проведением саммита в Зальцбурге объявлено чрезвычайное положение. Безопасность в городе обеспечивают 1,8 тыс. полицейских и 850 солдат. Многие дороги в городе перекрыты, запрещено пребывание в трех культовых городских местах: перед консерваторией Моцартеум, на парковке перед дворцом Мирабель, на Хофштальгассе. В радиусе 60 км при помощи немецких летчиков охраняется воздушное пространство — в воздухе постоянно находятся 4−8 машин, в том числе вертолеты и истребители Eurofighter. Кроме того, как напоминает ИА Regnum, с 17 сентября на время отменено действие Шенгенского соглашения. На границах Австрии выставлены контрольно-пропускные пункты, из-за чего автомобилистов предупреждали о возможных пробках.
Расписание на сегодня у участников саммита такое: рабочая сессия в 9:30, в 12:45 они будут позировать для групповой фотографии, в 13:00 начнется ланч с параллельным обсуждением «Брекзита», а на 15:00 запланирована пресс-конференция с Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Собственно, возможности созвать в ноябре экстренный саммит Евросоюза, посвященный Brexit, и будет посвящена одна из встреч. Также будет обсуждаться, как лучше организовать финальную фазу переговоров.
Одной из главных тем мероприятия, как предполагается, станут переговоры по Brexit. До возможного выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего полгода, а соглашения все еще нет. «К сожалению, сценарий, при котором не будет достигнуто соглашение, все еще достаточно возможен. Но если мы все будет действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы», — отметил в своем письме Туск.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что на саммите будет рассмотрен миграционный вопрос. «Мы договорились о встрече (...) и мы хотим обсудить повестку... Тема миграции остается очень важной. Мы разделяем основные подходы австрийского председательства (в Совете ЕС), а именно то, что нам нужно позаботиться о защите внешних границ, Жан-Клод Юнкер сделал тут далекоидущие предложения, которые я весьма приветствую», — отметила Меркель. Она подчеркнула, что особенное внимание на саммите будет уделено Африке и другим странам, откуда прибывают мигранты.
В неофициальной обстановке представители ЕС планируют обсудить три главные темы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается проинформировать лидеров стран сообщества по «делу Скрипаля», об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня в австрийском Зальцбурге проходит неформальный саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза. Подчеркивается, что официальных заключений лидеры ЕС по итогам саммита не сделают.