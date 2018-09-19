Получите за Солсбери: ЕС выбирает наказание для России. LIVE

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Участники саммита ЕС обсуждают Скрипалей и мигрантов

В австрийском Зальцбурге начался неформальный саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза. Предполагается, что на встречах представители ЕС обсудят проблему миграции, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит по делу Скрипалей. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
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09:46

В связи с проведением саммита в Зальцбурге объявлено чрезвычайное положение. Безопасность в городе обеспечивают 1,8 тыс. полицейских и 850 солдат. Многие дороги в городе перекрыты, запрещено пребывание в трех культовых городских местах: перед консерваторией Моцартеум, на парковке перед дворцом Мирабель, на Хофштальгассе. В радиусе 60 км при помощи немецких летчиков охраняется воздушное пространство — в воздухе постоянно находятся 4−8 машин, в том числе вертолеты и истребители Eurofighter. Кроме того, как напоминает ИА Regnum, с 17 сентября на время отменено действие Шенгенского соглашения. На границах Австрии выставлены контрольно-пропускные пункты, из-за чего автомобилистов предупреждали о возможных пробках.

09:32

Расписание на сегодня у участников саммита такое: рабочая сессия в 9:30, в 12:45 они будут позировать для групповой фотографии, в 13:00 начнется ланч с параллельным обсуждением «Брекзита», а на 15:00 запланирована пресс-конференция с Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

09:20

Собственно, возможности созвать в ноябре экстренный саммит Евросоюза, посвященный Brexit, и будет посвящена одна из встреч. Также будет обсуждаться, как лучше организовать финальную фазу переговоров.

09:09

Одной из главных тем мероприятия, как предполагается, станут переговоры по Brexit. До возможного выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего полгода, а соглашения все еще нет. «К сожалению, сценарий, при котором не будет достигнуто соглашение, все еще достаточно возможен. Но если мы все будет действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы», — отметил в своем письме Туск.

09:05

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что на саммите будет рассмотрен миграционный вопрос. «Мы договорились о встрече (...) и мы хотим обсудить повестку... Тема миграции остается очень важной. Мы разделяем основные подходы австрийского председательства (в Совете ЕС), а именно то, что нам нужно позаботиться о защите внешних границ, Жан-Клод Юнкер сделал тут далекоидущие предложения, которые я весьма приветствую», — отметила Меркель. Она подчеркнула, что особенное внимание на саммите будет уделено Африке и другим странам, откуда прибывают мигранты.

09:03

В неофициальной обстановке представители ЕС планируют обсудить три главные темы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается проинформировать лидеров стран сообщества по «делу Скрипаля», об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска.

09:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня в австрийском Зальцбурге проходит неформальный саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза. Подчеркивается, что официальных заключений лидеры ЕС по итогам саммита не сделают.