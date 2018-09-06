Нацисты или мигранты: кто душит Германию

Экстремисты на пенсии

На вечер 7 сентября правое движение Pro Chemnitz снова запланировало демонстрацию. Протестующие соберутся у памятника Карла Маркса под девизом «Безопасность для Хемница». Предположительно, в шествии, которое пройдет через центр города, примут участие около 1000 горожан.

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Эта акция пройдет всего в нескольких сотнях метров от театра, на площади которого в этот же день пройдет бесплатный концерт под лозунгом «Вместе сильнее — культура за открытость и разнообразие». Около 500 музыкантов и певцов желают поддержать акцию своим выступлением. По словам генерального директора театра Кристофа Дитриха, ожидается более 6 тыс. зрителей.

Основное внимание будет уделено исполнению Симфонии № 9 Бетховена как символу борьбы с ксенофобией, неравенством и насилием.

Еще несколько дней назад, просматривая первые полосы немецких изданий, сложно было понять реальные масштабы беспорядков в Хемнице и в целом проблем, вызванных миграционной политикой Ангелы Меркель. Теперь Хемниц все чаще мелькает на первых полосах изданий, однако в неожиданном ключе: Германию осаждают нацисты.

Jens Meyer/AP Демонстрация правых сил в немецком Хемнице, 27 августа 2018 года

Ночью 26 августа от многочисленных ножевых ранений скончался 35-летний Даниэль Хиллиг: его убили выходцы из Сирии и Ирака, которых не смогли остановить даже 10 человек, пришедших на помощь гражданину ФРГ. В связи с этой трагедией по Хемницу прокатилась волна протестов: местные жители требуют высылки беженцев и отставки канцлера.

Сначала это было небольшое спонтанное шествие, в котором приняли участие местные жители — пенсионеры, семьи с детьми, молодые люди. Протестующие объединились под общим лозунгом и прорвали полицейское оцепление, на что власти отреагировали жестко: теперь участников шествия обвиняют в сопротивлении полиции и пропаганде нацизма.

Чьи-то бабушки, дедушки и даже маленькие дети неожиданно для самих себя стали экстремистами.

Некоторые оказались возмущены посягательствами на жизни соотечественников и отношением властей настолько, что начали собираться на улицах города, чтобы выразить свое недовольство. На пике протеста количество участников достигало 11 тыс. человек, не обошлось и без столкновений с полицией.

Однако многочисленные представители правоохранительных органов переживали не только за жизни граждан. Они также всерьез обеспокоились нацистскими приветствиями, которые периодически демонстрировали в толпе. Саксонская полиция даже написала об этих вопиющих инцидентах в своем твиттере.

Миграция — мать беспорядков

Погоня властей за желанием прослыть выдающимися гуманистами привела к тому, что теперь Германии грозит раскол общества. Все это время, пока СМИ заполняли сообщения о преступлениях мигрантов, правительство сохраняло спокойствие, а после пары нацистских намеков забило тревогу. Внушительная часть населения Германии продолжает верить в целесообразность действий властей, однако многие уже давно опасаются за будущее государства.

«С 1945 года ни один канцлер не нанес столько ущерба нашей стране», — пишет Р. Рюдигер в комментариях к публикации Welt о событиях в Хемнице. Еще 690 пользователей с ним соглашаются.

Противники политики Меркель находятся и в правительстве: глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что «миграция — мать всех проблем». Это касается не только беспорядков и растущего напряжения в стране, но и падения рейтингов ведущих немецких партий, которые могли бы в среднесрочной перспективе укрепить свои позиции.

В ответ на цитату Зеерхофера в статье Welt один из пользователей опубликовал комментарий, который хорошо отражает мнение внушительной части населения: «Нет. Матерью всех проблем является то, что ничего, совершенно ничего не делается для того, чтобы остановить миграцию и избавиться от тех людей, кто не принес никакой пользы или совершил преступление. Несколько дней назад на Welt появилась статья, согласно которой почти на каждом пятом мигранте в Саксонии висит уголовное дело. Не из-за нарушения правил миграции, а из-за настоящего преступления. В других странах, таких как США, подобных людей давно бы не было. Так что они все еще делают здесь? В конце конце концов сделайте что-то полезное, вы, болтуны!».

Jens Meyer/AP Плакат с изображением канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время демонстрации в немецком Хемнице, 27 августа 2018 года

В Германии Хорст Зеехофер благодаря своим взглядам прослыл «одиноким воином в поле».

В своем заявлении он подчеркнул, что протесты людей предельно понятны, и эти демонстрации — вовсе не повод вешать на участников ярлык нацистов.

Министр намекнул своим коллегам, что «политик никогда не должен делать резких осуждающих выводов, не имея полной и достоверной информации о происходящем».

Замечание о резких выводах в первую очередь касается Ангелы Меркель. Канцлер выразила свое негативное отношение к беспорядкам в Хемнице и упомянула о «чистой ненависти по отношению к невинным людям», однако речь шла не о преступлениях мигрантов, а о преследованиях нацистами мирных беженцев.

Криминальная ксива

Сообщения об убийствах и изнасилованиях, совершаемых прибывшими в Германию мигрантами, уже давно перестали быть редкостью. В заголовках постоянно фигурирует слово Messer-Angst, что обозначает «Страх ножа», поскольку мигранты-преступники нередко орудуют ножами. Официальная статистика за 2017 год гласит, что показатели преступности существенно снизились, однако далеко не все в это верят. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Германии в сокрытии информации о преступлениях, совершаемых иммигрантами: они, по его версии, участились на 10%.

По официальной статистике, мигранты составляют 2% населения ФРГ, но на их долю приходятся 8,6% всех подозреваемых в совершении преступлений на территории Германии. Чаще всего именно мигранты проходят подозреваемыми в делах об изнасилованиях и сексуальных домогательствах (14,9%), посягательствах на жизнь (12%), телесных повреждениях (14,9%) и подлоге документов (21,5%).

По данным исследования Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии, виновниками изнасилований являются беженцы в 44% случаев, в то время как лишь 18% относятся к немцам.

Ralf Hirschberger/AP Автомобиль полиции во время демонстрации правых сил в Хемнице, 1 сентября 2018 года

Исследователи оговаривают, что в основном беженцы — молодые люди, то есть относительно более криминальная группа во всех обществах, а, кроме того, преступления, совершенные мигрантами, в целом получают больший резонанс. Однако простых граждан Германии это не сильно успокаивает. «Власти не скрывают преступления, совершенные руками беженцев, и вряд ли искажают статистику, однако довольно часто намеренно не указывают национальность преступника, чтобы не привлекать внимания и лишний раз не волновать граждан», — рассказала «Газете.Ru» немецкая студентка Анна Мейендорф.

«Страх ножа» добрался до провинции

С тех пор, как немецкие СМИ активнее обсуждают проблему мигрантов в стране, граждане больше не стесняются в выражениях и спокойно высказывают свое оппозиционное мнение, несмотря на угрозу штрафа (за нацистские высказывания он составляет порядка 3 тыс. евро) за подобного рода комментарии.

«Все, кого я знаю и встречаю, ошеломлены тем, что происходит с Германией и немцами. Немецкие пенсионеры, которые работали всю жизнь, теперь не знают, как свести концы с концами, в то время как беженцы сидят на шее у государства. Страшно смотреть, как нашу цивилизованную страну осаждают те, кто недавно принадлежал третьему миру», — рассказывает гражданка ФРГ, представившаяся Линной.

«У меня тяжелая степень инвалидности, в Германии со мной произошел несчастный случай. До сих пор не понимаю, как каждый месяц оплачивать лечение и аренду. Я согласен с тем, что помощь беженцам может заключаться в еде и ночлеге, даже дешевая одежда — это допустимо.

Однако я часто встречаю чересчур требовательное поведение хорошо одетых мигрантов, у которых, похоже, нет никаких проблем. Если кто-то бежит из зоны военных действий, он ведет себя по-другому.

Прежде всего, мигрант должен адаптироваться к обычаям принимающей страны и проявить желание сделать что-то для своего собственного достойного существования на ее территории», — подчеркивает немец Йорг.

«Конечно, большинство не против военных беженцев, если они бегут от войны. Но в настоящее время в основном мы имеем дело с экономическими беженцами, которым не очень интересны наши ценности и наш образ жизни. Страна перегружена, относительная безопасность больше не гарантируется, — по крайней мере, так думает большая часть населения, и не без оснований. Кажется, правительство только пытается убаюкать население, а не решить проблему. Это очень легко», — добавляет житель Германии, попросивший не указывать его имени.

Hannibal Hanschke/Reuters Полиция во время блокирования митинга правых сил в немецком Хемнице, 1 сентября 2018 года

Даже жители небольших городов, куда практически не мигрируют беженцы, начинают беспокоиться. «Газета.Ru» поговорила с жителями Эрфурта, столицы Тюрингии — земли с одним из самых низких процентов мигрантов по стране.

«Возможно, правительство что-то и делает, чтобы минимизировать вызванные мигрантами проблемы, но на мой взгляд, этого недостаточно. Сейчас власти пытаются обозначить все антимиграционные протесты как фашистские, ксенофобские и неонацистские. Судя по истерической реакции на происходящее и нежелании различать нацизм и законный протест, правительство, кажется, больше беспокоится о закапывании проблем, чем об их решении. Оно заботится о беженцах и своей собственной повестке дня, а не о безопасности своих людей», — рассказал Томас Хольц.

«Заниматься сейчас нацистами — полный бред. Безусловно, есть отпетые идиоты, которые беспричинно ненавидят иностранцев, но они всегда были, есть и будут, поэтому уделять им такое большое внимание именно сейчас совершенно неразумно», — добавил Хольц.