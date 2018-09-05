Удушающий аромат белых цветов: что отравило Скрипалей

Одной из главных новостей минувшего дня стало известие о том, что британская полиция объявила имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оставим в стороне заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, реакцию российских властей и даже, собственно, судьбу Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль.

Одной из самых ярких деталей расследования стал тот факт, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое отравило сначала Скрипалей в Солсбери, а затем британку Дон Стерджесс и ее приятеля Чарли Роули в Эймсбери, содержалось во флаконе духов.

О флаконе с «Новичком» рассказал полиции, а затем и СМИ, сам Чарли Роули, пришедший в себя через несколько недель после отравления. По его словам, он нашел – не помнит, правда, где – флакон духов в дорогой упаковке. Причем запечатанный – ему пришлось вскрывать целлофан ножом.

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Духи пролежали дома у Роули несколько дней прежде, чем он решил подарить их своей подруге Дон Стерджесс, ныне покойной. За это время он успел пролить на себя каплю, но быстро смыл. «Это была маслянистая субстанция, которая по запаху не была похожа на духи. Она показалась мне жирной, поэтому я сразу смыл ее. Все произошло так быстро», — рассказал Чарли Роули телеканалу ITV.

Самое интересное, что, по сведениям британской полиции, на дверную ручку дома Сергея Скрипаля – а именно так, как предполагается, были отравлены отец и дочь — «Новичок» был распылен из флакона духов. И тут обнаруживается некоторая несостыковка: как Чарли Роули мог найти запечатанный флакон в конце июня, если перед этим в начале марта уже был использован для отравления Скрипалей. Кто его снова запечатал и зачем? Или было несколько флаконов?

Надеемся, британская полиция разрешит это противоречие. Пока что она говорит, что место нахождения флакона с 4 марта, дня отравления Скрипалей, до 27 июня, когда британские граждане пострадали от отравляющего вещества в Эймсбери, ей неизвестно.

Тем не менее, флакон найден. И сейчас у нас есть ответ на вопрос, будораживший нас не первый месяц – что же это был за флакон?

Nina Ricci Оригинальный флакон Nina Ricci

По сведениям британской полиции, на дверную ручку дома Сергея Скрипаля – а именно так, как предполагается, были отравлены отец и дочь — «Новичок» был распылен из флакона духов Nina Ricci Premier Jour именитого французского парфюмерного дома Nina Ricci.

По идее, содержавшаяся во флаконе жидкость – если бы это были действительно духи Nina Ricci Premier Jour, вышедшие в 2001 году, – должна была источать сладкий, даже слегка удушающий, аромат белых цветов, ванили и мускуса.

В верхних нотах аромата были бы терпкий мандарин и приторный сладкий горошек. Они бы довольно быстро улетучивались, уступая место знойным, сладким, влажным орхидее и гардении, тем самым белым цветам, аромат которых можно либо любить, либо ненавидеть. Базовые ноты Nina Ricci Premier Jour – это вполне традиционные для духов люксового сегмента мускус, ваниль, сандал и древесные ноты, сливающиеся в общем аккорде в теплый, нежный, однако, в общем-то, не запоминающийся запах каких-то духов.

Впрочем, не этот аромат почувствовал Чарли Роули, нашедший коробочку с духами неизвестно, где. Более того – и флакон не выглядел как настоящие духи Nina Ricci Premier Jour. Дело в том, что разлита жидкость была в так называемый атомайзер – флакончик объемом примерно 10 мл.

AP Флакон с упаковкой, в котором могло находится вещество А234

Подобные бутылочки используются для того, чтобы перелить оригинальные духи во флакон объемом поменьше: иногда в таких флаконах продают нишевые ароматы тем, кто готов купить пусть 10 мл, но не за безумные деньги, а иногда женщины, отправляясь в путешествие, переливают любимые духи в такие атомайзеры, чтобы не возить с собой целый флакон.

Перелить в такой флакон можно, разумеется, любую жидкость – но на этом атомайзере есть надпись Premier Jour, отчего название французского парфюмерного дома и всплыло в полицейских отчетах.

Получается, что это не безымянный атомайзер, а пробник, в который должен быть налит определенный парфюм.

Между тем, представители парфюмерного бренда Nina Ricci заявили британской полиции, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором находился нервно-паралитический агент, — подделки. Об этом британской полиции заявил представитель бренда. «Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна», — говорится сообщении правоохранительных органов Великобритании. Те, кому нравятся ароматы гардении, приправленные ванилью и мускусом, по-прежнему могут их покупать, не боясь впасть в кому.