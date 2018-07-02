«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»

Почему на миграционном поле стало жарко

Вопрос миграционной политики обострился в Европе в начале лета. В первой половине июня новое правительство Италии решило закрыть порты для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море. К берегам страны не смогли причалить два судна — с 600 и 200 беженцами на борту.

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За эти действия пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал итальянское правительство циничным и безответственным. Эмманюэлю Макрону пришлось извиниться за своего подчиненного.

Одновременно наступил внутриполитический кризис в Германии — и тоже из-за миграционной политики.

Конфликт в блоке ХДС/ХСС между канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером едва не привел к расколу в правительстве.

Если Зеехофер требовал закрыть границы для беженцев, уже зарегистрированных в других государствах Евросоюза, то Меркель была убеждена, что подобное решение нарушит соглашения ЕС о свободном передвижении.

Вечером 2 июля сторонам все же удалось прийти к компромиссу. Ангела Меркель и Хорст Зеехофер договорились ввести новый пограничный режим на германско-австрийской границе, чтобы остановить беженцев, принимать которых должны другие страны Евросоюза. Кроме того, будут созданы транзитные зоны для тех мигрантов, которые могут скрывать, что уже были приняты другим государством. В случае если факт сокрытия подобной информации будет подтверждаться, этих людей отправят обратно.

Как возникла проблема беженцев

Ужесточение миграционной политики в Германии — реакция на обострившуюся в стране проблему беженцев. Причем речь идет именно о беженцах — то есть людях, которые вынуждены покидать родину под влиянием политических, экономических, природных и иных обстоятельств. Мигранты — те, кто добровольно едет в другие страны, чтобы работать, — вопросов в немецком обществе не вызывают.

Поток беженцев хлынул в Европу в 2015 году, напоминает заведующая центром Института социальной политики НИУ ВШЭ Екатерина Деминцева.

«Люди были вынуждены переселяться в Европу из-за вооруженных конфликтов в Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и так далее. Это был довольно большой и неожиданный поток беженцев. Никто из европейских стран не ожидал, что он примет такие масштабы. Кто-то отказывался принимать людей — пытались переместить их куда угодно, лишь бы не к себе. Страны пытались закрыться от этого потока. На тот момент не было предусмотрено программ, мест размещения этих мигрантов. Из-за этого и возник кризис», — объяснила она.

Германия является самой популярной остановкой беженцев, так как она принимала людей, когда другие страны отказывались от них, объяснила специалист НИУ ВШЭ.

«Существовала определенная политика Меркель, которая была готова принять беженцев, предоставить им условия, необходимые для проживания. Отказ одной, второй страны приводил к тому, что они выбирали Германию с наиболее комфортными условиями. Конечно, Германия не единственная в Европе страна, принимающая у себя мигрантов. Но, к примеру, скандинавские страны принимают беженцев только при условии, что они займут определенные трудовые места», — отметила она.

Профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Татьяна Илларионова объясняет, что у Германии накоплен большой опыт приема мигрантов.

«У немцев есть хорошая практика приема и проверки больших масс людей — не только иностранцев, но и этнических немцев. К ним приезжали люди с бывшего СССР, без знания немецкого языка. Сегодня они интегрированы в общество», — рассказала она.

Что будет делать Евросоюз

Из-за волны миграции стерлась грань между теми, кто нуждался в защите и политическом убежище, и теми, кто въезжал в страну по другим основаниям, считает Татьяна Илларионова. «Поэтому лидеры ЕС и хотят принимать людей на добровольной основе — каждая страна будет самостоятельно проводить селекцию», — объяснила Илларионова, комментируя решения, принятые в конце июня на саммите Евросоюза, посвященном проблеме мигрантов.

Основной целью саммита, считает эксперт НИУ ВШЭ Екатерина Деминцева, было равномерно распределить мигрантов, учитывая ресурсы той или иной страны.

«Неизвестно, какой поток будет завтра. Европа не может выстроить заслон от беженцев, ведь нельзя отказать людям, которые бегут от войны. Новые реформы должны урегулировать отношения между странами, запретить вторичную миграцию», — заявила она.

Профессор РАНХиГС Татьяна Илларионова убеждена, что Европа будет продолжать принимать людей, ищущих убежище.

«Это один из краеугольных камней Евросоюза. Тем более, это сочетается с их новым курсом в отношении стран бедствия и военного конфликта. Другое дело, что в практике миграции всегда было так, что к основному потоку приклеивались другие люди. Они были сопутствующим элементом.

Так будет происходить всегда, когда на легальном основании въезжал один, а вместе с ним следовали еще трое, не имеющие для этого достаточных оснований», — считает эксперт.

Самое главное во всей этой истории, отметила Илларионова, что волна миграции пошла на спад.

«Пик уже пройден. Мне кажется, перед Европой сейчас стоит совершено другая задача. Она заключается в серьезной, глубокой интеграции тех, кто уже попал в страну», — подытожила профессор РАНХиГС.

Почему тяжело Германии

После европейского миграционного кризиса весны 2015 года, когда многократно увеличился потока беженцев и нелегальных мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, одна лишь Германия приняла около 1 млн беженцев. Тогда страны Евросоюза договорились создать систему квот на прием мигрантов исходя из размеров населения государства.

Сегодня Евросоюз хочет сделать все, чтобы не вернуться к неконтролируемым потокам миграции в 2015 году.

В Европу, считает специалист НИУ ВШЭ Деминцева, в основном бегут именно молодые люди, которые остаются без семей.

«Именно из-за них возникают ситуации, когда, к примеру, недели две назад беженец из Сирии изнасиловал девушку из семьи русских немцев. В Германии был большой скандал. Немцы, принимающие мигрантов, дающие им жилье, очень эмоционально реагируют на такие вещи», — сообщила она.

Деминцева подчеркнула, что с появлением большого числа беженцев в стране повысилась преступность.

«Эти молодые люди стали появляться даже в благополучных районах. Им нечего делать, у них нет никакой работы.

Даже те немцы, которые изначально были за принятие беженцев, через какое-то время стали выступать против их притока в Германию.

Соответственно, это вылилось в политическое противостояние. Другие партии, которые были в оппозиции Меркель, подхватили эту волну», — рассказала заведующая центром Института социальной политики.

Немцы разделились на два лагеря

Проблема миграции разделила жителей Германии на тех, кто за беженцев, и тех, кто против. Беседуют на эту тему немцы неохотно и чаще всего воздерживаются от комментариев, но те, кого по-настоящему задевает эта тема, хватаются за любой шанс высказаться.

«Миграционная политика в Западной Европе, в особенности, в Германии, — это полная катастрофа. Поскольку мы не можем взять абсолютный контроль над миграцией, в Германию может переехать любой.

Это плохо для нашего государства, потому что массовая миграция ведет как минимум к культурным противоречиям, а как максимум — насилию, терроризму и исламизации.

Мало того, что миграционная политика Ангелы Меркель обходится нам чрезвычайно дорого, — 20 млрд евро было потрачено на все это только в 2017 году, — она банально неэффективна, поскольку эти деньги могли принести в тысячу раз больше пользы в тех странах, откуда к нам мигрируют люди», — рассказал «Газете.Ru» Лукас Фёмпе, студент из Германии.

Несправедливым Фёмпе также назвал тот факт, что зачастую мигрантами являются сравнительно богатые и благополучные граждане, преимущественно представители молодого поколения.

«Опять же, это очень плохо для регионов, из которых просто «утекают мозги», поскольку перспективные граждане могут улучшить ситуацию в стране, но вместо этого выбирают побег. Предоставляя убежище тем, кто прибывает нелегально, Европа одобряет незаконное пересечение границ, например, через Средиземное море. По этой причине происходят жуткие несчастные случаи, которые могут быть предотвращены путем эффективного закрытия границ», — добавил собеседник.

«Конечно же, я не фашист и не расист. Я просто поддерживаю «Generation Identity», — политическую группу, выступающую против таких вещей, как массовая иммиграция и исламизация», — объяснил Лукас.

Другие же считают, что въезд в страну должен быть открыт только для образованных и работоспособных граждан.

«В большей степени я поддерживаю политику Меркель, но не отрицаю, что у нас из-за нее множество проблем. Процесс принятия и проверки мигрантов должен быть усовершенствован и ужесточен. Если они хотят работать, у них должна быть какая-то квалификация, и тогда работа для них быстро найдется», — рассказал «Газете.Ru» немецкий социолог Дин Хегенбарт

Всем мигрантам предоставляют место жительства, шанс получить образование и хорошее медицинское обслуживание.

Впрос их трудоустройства волнует большинство немцев, поскольку, когда граждане государства работают и исправно платят налоги, а беженцы живут на пособие и не могут найти себе занятие, возникает социальное напряжение.

«Так и получается, что потом они грабят наши магазины, насилуют наших девушек. А зачем? От скуки, наверное», — предположил собеседник «Газеты.Ru».

В Центральной Германии, в особенности в небольших городах, мигрантов немного. Однако, например, в Йене пару недель назад по городу расклеили объявления, где родители обещают вознаграждение в тысячу евро за поимку насильника своей дочери. Лицо на фотороботе — не европейское.