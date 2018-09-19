«Шла пена изо рта»: в Солсбери отравилась уроженка России

Пострадавшими в результате отравления в Солбсери, произошедшего в ресторане Prezzo, стали 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Об этом сообщает газета The Sun.

Издание взяло интервью у Шапиро. Как выяснилось, женщина работает моделью, она родилась в Нижнем Новгороде, однако в 2006 году по желанию своей семьи стала гражданкой Израиля.

@missannawebb/Instagram.com

Она в деталях рассказала, как прошел день, когда их с мужем якобы попытались отравить. По ее словам, сходить в ресторан Prezzo им посоветовала хозяйка дома, который пара арендует недалеко от Солсбери. Шапиро знала, что ресторан Zizzi, в котором обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день своего отравления, располагается буквально в 300 метрах от Prezzo.

«Я засмеялась и сказала хозяйке: надеюсь, нас не отравят», — поделилась женщина.

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Придя в ресторан, пара заказала флорентийскую пиццу, рыбу, овощи, картофель и два бокала белого вина. Через некоторое время Кингу стало плохо, и он решил посетить уборную. Через 15 минут, обеспокоившись состоянием мужа, Шапиро отправилась за ним. Придя в туалет, она нашла его лежащим на полу.

«Я увидела, как он лежит на полу около раковин — лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, однако из его рта шла пена, и он оттолкнул меня. Я быстро побежала вниз за помощью», — рассказала она.

Семейную пару госпитализировали в больницу Солсбери. По словам Анны Шапиро, ее мужа ввели в искусственную кому — после этого она его не видела.

The Sun, ссылаясь на источники правоохранительных органах, пишет, что люди могли быть отравлены стрихнином — веществом, содержащимся в семенах плодов тропического дерева чилибуха. Оно может быть как лекарством, возвращающим человека к жизни, так и ядом, вызывающим остановку дыхания и смерть.

Накануне, во вторник, полиция графства Уилтшир заявила, что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического агента. Правоохранители не рассматривают этот инцидент как «подозрительный».

Анна Шапиро в свою очередь считает, что она, как и Скрипали, была целью намеренной атаки со стороны российских властей. Женщина рассказала, что ее отец является высокопоставленным российским военным, поэтому ее преследует «российская разведка».

Напомним, что об отравлении двух человек в ресторане Prezzo, расположенном в Солсбери, стало известно в воскресенье. Были приняты меры предосторожности: ресторан оцепили, а все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место происшествия прибыли пожарные и четыре машины «скорой помощи». Среди них был группа особого реагирования при чрезвычайных ситуациях — ее сотрудники, по словам очевидцев, были в костюмах химической защиты белого цвета.

Девушка, обедавшая в том же ресторане, заявила, что рядом с ней сидели «двое русских, которым стало плохо во время еды». Тем не менее, посольство России в Лондоне не подтвердило информацию о том, что в результате инцидента пострадали россияне.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери — инцидент вызвал серьезный международный конфликт. Лондон обвинил в отравлении Скрипалей Россию. Британская полиция считает, что к происшествию причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы работают на российские спецслужбы. Кремль все обвинения неоднократно отрицал.

Кроме того, МИД России не один раз требовал предоставить доступ к пострадавшим гражданам, а также выражал желание помочь в расследовании преступления. Лондон все запросы проигнорировал.

Дочь Сергея Скрипаля покинула больницу еще в середине апреля, ее отца выписали в мае. Женщина заявила о желании вернуться в Россию после того, как ее отец поправится.

В начале сентября британская прокуратура опубликовала снимки Петрова и Боширова. В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян мужчины подтвердили, что на опубликованных Лондоном фотографиях изображены именно они. Кроме того, они заявили о подлинности указанных фамилий.

Тем не менее, по их словам, Великобританию они посещали в туристических целях — в том числе чтобы посетить «знаменитый Солсберецкий собор» и увидеть его «123-метровый шпиль». Петров и Боширов заявили, что не имеют никакого отношения к российским спецслужбам и делу Скрипалей.

Мужчины отметили, что работают в фитнес-индустрии и занимаются продажей спортивного питания. Они заявили, что напуганы сложившейся вокруг них ситуацией, и попросили настоящих отравителей принести им извинения.

Помимо экс-полковника ГРУ и его дочери, от воздействия нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в июне пострадала пара британцев по имени Дон Стерджес и Чарльз Роули, которые проживали в Эймсбери. Мужчина нашел флакон из-под духов и решил подарить его своей спутнице. Женщина, нанеся содержимое флакона на руку, вскоре потеряла сознание. Позже Стерджес скончалась в больнице, Роули выжил и дал многочисленные интервью.