Крушение Ан-148: что известно на данный момент

Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва-Орск, рухнул с высоты двух километра через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово в воскресенье днем. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа — среди которых и два бортмеханика, готовивших самолет к вылету.

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По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту потерпевшего крушение Ан-148 погибли.

На сайте МЧС был опубликован список всех пассажиров рейса и членов экипажа. На борту находились десять жителей Москвы, два из Санкт-Петербурга, один из Норильска, один из Владивостока, один из Азербайджана, один из Швейцарии. Большая часть пассажиров, 33 человека были из Оренбургской области: 25 из Орска, семеро из Новотроицка, один из города Гай.

Фоторепортаж: Пассажирский самолет разбился в Подмосковье __is_photorep_included11645875: 1

Также сообщается, что среди погибших в авиакатастрофе было трое детей. Об этом рассказала начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства области Инна Аверкова. «Были дети, трое детей. Старшему 17, младшему 5 лет», — сказала Аверкова. По ее словам, третьему погибшему ребенку было 12 лет.

В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура. Соболезнования родственникам погибших выражают по всему миру — включая Белый дом, генсека ООН и руководство МОК.

Катастрофа произошла практически мгновенно — по крайней мере пилоты не успели подать сигнал бедствия.

Это может быть связанно либо с внезапным помпажом или даже взрывом двигателя в связи с технической неисправностью, либо с терактом. Рассматривается также версия потери управления самолетом в связи с обледенением — командир воздушного судна принял решение не проходить антиобледенительную обработку самолета перед вылетом.

Позже в интернете появилась получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших борт Ан-138. На записи слышно, как диспетчеры обращаются к экипажу рейса 703 и не получают ответа. «Саратов-703, Москва зовет и зовет», — говорит один из сотрудников Домодедово.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

В СК России после крушения Ан-148 возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать комиссию по расследованию крушения самолета в Подмосковье. Президент также выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа Ан-148, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также глава государства перенес рабочую поездку в Сочи из-за возможной необходимости координировать работу комиссии правительства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал работу с родственниками погибших в авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья важнейшим направлением. По его словам, 12 февраля в Оренбургскую область прилетят психологи, криминалисты и медики. Кроме того, горячая линия скорой психологической помощи была открыта и на базе МЧС.

На месте крушения в Раменском районе Московской области всю ночь продолжают работать сотни спасателей и следователей-криминалистов. Министр ЧС Владимир Пучков на ночном заседании штаба по ликвидации аварии рассказал, что обломки и фрагменты тел могут собирать до семи дней.

Межгосударственный авиационный комитет обещает с рассветом задействовать беспилотники, с целью получения более полной картины произошедшего.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку аэропорта Домодедово, из которого состоялся вылет потерпевшего крушение самолета. «Будет проводиться внеплановая проверка по аэропорту Домодедово, все службы, кто принимал участие в подготовке и отправке этого борта, будут проверены, в ближайшее время комиссия будет докладывать о первых результатах», — заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. Он уточнил, что Ространснадзор также «поднял результаты всех предыдущих проверок по аэропорту «Домодедово».