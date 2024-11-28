Кто такие скуфы и почему над ними смеется весь интернет: история появления мема

Кто такой скуф
«Скуф» — уничижительная характеристика человека в молодежном сленге. Это герой интернет-мема, эксплуатирующего собирательный и стереотипный образ не преуспевшего в жизни и запустившего себя мужчины.
Скуфами называют мужчин за 30, которые выглядят неопрятно, не заботятся о своем внешнем виде, страдают от лишнего веса, ведут малоподвижный образ жизни, проводят свободное время дома за компьютером или у телевизора на диване. Это неприятные личности с вечно апатичным или недовольным выражением лица и ворчливым характером. Придерживаются, как правило, консервативных взглядов. Среди хобби скуфов — компьютерные игры, особенно популярные в 2000-х, и участие в обсуждениях на форумах или в соцсетях, где они выступают в роли «диванных экспертов».
С молодежном сленге с этим термином связан другой неологизм — «альтушки», обозначающий молодых девушек, часто из субкультурной среды, которые стараются выделяться своей внешностью, поведением и увлечениями. Полярность этих двух понятий лежит в основе многих интернет-мемов. Пользователи рунета шутят, что каждому скуфу по закону полагается своя альтушка, которую можно получить, оформив заявку через «Госуслуги».
Слово «скуф» несет однозначно негативную окраску, если только не употребляется с самоиронией. Например, если человек шутит: «Через 10 лет у меня на голове будет «озеро в лесу», а сам я стану скуфом».
Как появился термин «скуф»
Термин «скуф» возник на имиджборде «Двач» в 2018 году и происходит от фамилии Алексея Скуфьина (он же — Алекс Пыня) — модератор раздела о политике на этом форуме. Однажды он вступил в ожесточенную дискуссию с оппонентом с Украины — Антоном Литвиновым (Треуголом). Желая урезонить соперника, Скуфьин записал видеообращение, в котором призвал прекратить распространение ложных сведений и прекратить обсуждение.
Ролик быстро распространился среди пользователей «Двача» и стал поводом для насмешек и мемов. Пользователи форума раскрыли личные данные Скуфьина: его адрес и информацию о семье. Это привело к травле, из-за чего Скуфьин на некоторое время прекратил онлайн-активность. Однако его фамилия уже успела стать нарицательной.
В ноябре 2024 года в СМИ появилась информация о пропаже Алексея Скуфьина. По некоторым данным, он не выходил на связь с близкими в течение двух недель после жалоб на плохое самочувствие. Однако позже сам Алексей опроверг эти слухи, заявив, что находится дома, играет в компьютерные игры и наслаждается пивом. Он отметил, что его близкие всегда были в курсе его местонахождения, а информация о его исчезновении недостоверна.
Скуфы как явление
Со временем мемы со скуфами распространились за пределы «Двача» и стали популярны в социальных сетях. Появились производные термины: «оскуфение» (процесс превращения в скуфа), «скуфыня» (женщина-скуф) и «соскуфиться» (стать скуфом).
В 2023 году популярность мема достигла такого уровня, что в игровой сервис Steam залили визуальную новеллу «Альтушка для скуфа», в которой главный герой — скуф — пытается изменить свою жизнь, познакомившись с девушкой из альтернативной субкультуры.
Но и этим не ограничилось: есть еще и браузерная игра «Симулятор скуфа», которая позволяет игроку погрузиться в повседневную жизнь неопрятных мужчин, занимаясь типичными (как считается) для них делами: пить пиво, есть вредную пищу, играть в компьютерные игры, слушать музыку и искать альтушку через сервис «АльтУслуги».
Как не быть скуфом и стать сигмой или альфой
Скуф — это не только про внешний вид, но и про внутренний стержень, уверенность и образ жизни. Стать сигмой (ярким индивидуалистом, который сам по себе) или альфой (харизматичным лидером и душой компании), можно, если взять свою жизнь в руки.
Посмотрите правде в глаза (и в зеркало)
Первый шаг — взглянуть на себя со стороны и постараться оценить объективно, но без самобичевания. Если треники растянулись на коленках, а пузо слегка перевесило, это повод задуматься о том, чтобы начать что-то менять.
Увеличьте уровень физической активности
Если диван стал зоной вашего обитания, то пора ее покинуть. Постепенно добавляйте больше активности, начните делать зарядку. Замените вредную пищу на еду, которая дает энергию, а не наращивает жировую прослойку. Пиво и пельмени в холодильнике замените на овощи и полезные снеки.
Обновите гардероб
Стиль одежды — едва ли не первое, что формирует впечатление о человеке. Настало время избавиться от растянутых футболок и застиранных спортивных штанов. Простая белая рубашка и джинсы дадут +10 к харизме. Подстричься и побриться тоже не помешает.
Найдите дело для души
Начните изучать что-то новое: музыка, программирование, фотография, живопись. Хобби не только увлекает и дарит новые знания, но и добавляет энергии и приносит вдохновение. Кстати, даже любимые мемы можно самому создавать, а не просто бездумно скроллить.
Уверенность — козырь
Помните, что сигмы и альфы привлекательны в том числе за счет уверенности в себе. Не стремитесь угодить всем и будьте собой, но начните «прокачивать» харизму: улыбайтесь людям, общайтесь открыто и свободно, держите осанку. Даже если вы не чувствуете себя уверенным на 100%, притворитесь — мир поверит, а за ним и вы.
Юмор — суперсила
Альфы шутят, а скуфы обижаются. Даже если что-то идет не так, смейтесь и учитесь разворачивать ситуацию в свою пользу за счет юмора и иронии. Пусть окружающие видят: вы можете посмеяться над собой, но при этом двигаться вперед.