Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, от которого пошел мем «скуф», опроверг слухи о своем исчезновении

Baza: Скуфьин вышел на связь и опроверг информацию о своей пропаже

close
Телеграм-канал Mash

Алексей Скуфьин, от фамилии которого произошел популярный мем «скуф», вышел на связь с Telegram-каналом Baza и опроверг слухи о своей пропаже.

Скуфьин сообщил, что информация о его исчезновении — неправда.

«Извините меня, я не знаю, что творится в головах так называемых журналистов... Официально заявляю, что я жив, здоров, все нормально. И в семье у меня все хорошо», — сказал он.

По словам мужчины, сейчас он сидит около компьютера и играет в «Скайрим». Также он сообщил, что в настоящее время находится в поиске работы.

14 ноября Mash писал, что Скуфьин не выходит на связь с близкими уже две недели. По данным канала, мужчина жаловался на плохое самочувствие.

«Скуф» — преобразование фамилии бывшего модератора доски о политике на форуме «Двач» Алексея Скуфьина. На этой площадке он подвергся травле за свои взгляды, а пользователи сети быстро нашли его фотографии. В результате всех, кто похож на модератора внешне или разделяет его идеи, стали называть скуфами. Сам Скуфьин планировал запатентовать слова «скуфятино», «скуфьино», «скуфятник» и прочие.

Ранее шеф-повар отеля Ritz-Carlton опроверг информацию о своей пропаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами