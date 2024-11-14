Россиянин, от которого пошел мем «скуф», опроверг слухи о своем исчезновении

Алексей Скуфьин, от фамилии которого произошел популярный мем «скуф», вышел на связь с Telegram-каналом Baza и опроверг слухи о своей пропаже.

Скуфьин сообщил, что информация о его исчезновении — неправда.

«Извините меня, я не знаю, что творится в головах так называемых журналистов... Официально заявляю, что я жив, здоров, все нормально. И в семье у меня все хорошо», — сказал он.

По словам мужчины, сейчас он сидит около компьютера и играет в «Скайрим». Также он сообщил, что в настоящее время находится в поиске работы.

14 ноября Mash писал, что Скуфьин не выходит на связь с близкими уже две недели. По данным канала, мужчина жаловался на плохое самочувствие.

«Скуф» — преобразование фамилии бывшего модератора доски о политике на форуме «Двач» Алексея Скуфьина. На этой площадке он подвергся травле за свои взгляды, а пользователи сети быстро нашли его фотографии. В результате всех, кто похож на модератора внешне или разделяет его идеи, стали называть скуфами. Сам Скуфьин планировал запатентовать слова «скуфятино», «скуфьино», «скуфятник» и прочие.

Ранее шеф-повар отеля Ritz-Carlton опроверг информацию о своей пропаже.