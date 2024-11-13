Как понравиться девушке: проверенные советы и способы, которые сработают Как произвести впечатление на девушку и как себя вести, чтобы ей понравиться

Понравиться девушке — это не просто вопрос везения или случайных совпадений, а умение проявить свои лучшие качества и создать атмосферу, в которой избраннице будет комфортно. Чувство юмора, внимание к деталям и искренность — вот что по-настоящему привлекает. «Газета.Ru» выяснила, как завоевать сердце девушки, не прибегая к показным жестам, и что действительно важно на пути к отношениям.

Какие парни нравятся девушкам

Девушкам нравятся парни, которые обладают внутренней уверенностью, эмоциональной зрелостью и чувством собственного достоинства. Уверенность притягивает, так как девушка даже на бессознательном уровне хочет чувствовать безопасность рядом с мужчиной, отметил в беседе «Газетой.Ru» психолог, основатель школы «Дипломат», эксперт в области переговоров и ораторского искусства Сергей Глушков. Самодостаточные мужчины, которые знают себе цену, но при этом не ставят себя выше других, привлекают внимание и придают чувство защищенности. Такие черты, как правило, говорят о способности брать на себя ответственность за семью.

Интерес и уважение к ее мнению и ценностям также важны. Молодой человек, который в состоянии принимать точку зрения избранницы и ее выбор, а также искренне старается понять ее взгляд на мир и умеет поддерживать в сложных ситуациях, производит впечатление личности, которая в состоянии строить основанные на взаимоуважении отношения.

Чувство юмора и харизма — ряд качеств, которые высоко ценят. Веселый, жизнерадостный, оптимистичный мужчина, который умеет разрядить обстановку и не боится вставить уместную шутку, всегда привлекателен. Легкость в общении и способность видеть светлую сторону жизни делают общение приятным и помогают преодолеть трудные моменты вместе.

Открытость и честность также играют большую роль. Личность, которая не боится открыто выражать свои чувства и намерения, вызывает доверие и показывает, что ему нечего скрывать. Прозрачность в мотивах и действиях создает фундамент для глубоких и искренних отношений, где оба партнера чувствуют себя в безопасности и могут быть собой.

Стремление к саморазвитию и обучению также важный пункт в списке многих девушек. Мужчины, которые не останавливаются на достигнутом, постоянно развиваются и расширяют кругозор, интересны в общении и способны вдохновить на личностный рост.

Конечно, девушкам нравятся мужчины, которые проявляют щедрость. Но важно понимать, что щедрость не сводится только к материальным вещам. Настоящий мужчина делится не только финансовыми ресурсами, но и своим временем, вниманием, заботой и эмоциями. Широта души мужчины, направленная на то, чтобы сделать партнершу счастливой для девушек важнее, чем показная роскошь.

Внешность мужчины имеет значение, но далеко не всегда она играет ключевую роль, чтобы привлечь внимание. Многие девушки действительно сначала смотрят на внешний вид, однако важнее всего общее впечатление, которое мужчина создает. Ухоженность, опрятность и уверенность ставятся выше, чем стандартные «идеалы» красоты.

Что делать, чтобы понравиться девушке

Чтобы понравиться девушке, важно не просто стремиться произвести впечатление, а показать свою искренность, уважение и заинтересованность в ней как в личности. Правильный подход помогает создать атмосферу, в которой девушка чувствует себя комфортно и открыто, а также видит в вас не только приятного собеседника, но и надежного человека.

«Чтобы привлечь внимание девушки, начните с искреннего интереса к ее личности. Задавайте вопросы о ее увлечениях, мечтах и предпочтениях. Будьте внимательны к ее ответам и показывайте, что цените ее мнение. Также важно заботиться о своем внешнем виде, ухоженность всегда производит хорошее впечатление. Не забывайте о манерах: вежливость, уважение и умение вести себя в обществе — это ключевые факторы в общении. И, конечно, оставайтесь собой; подлинность всегда ценится выше всего на свете», — отметил психолог.

Подарок без повода

Цветы. Подарите цветы без какого-либо повода в подходящий момент, это придаст моменту ощущение спонтанности и романтики. Это создаст ощущение, что вы просто хотели сделать ей приятно, не ожидая ничего взамен. Помните, что среди многих девушек одна роза в целлофановой обертке воспринимается негативно, поэтому лучше отдавать предпочтение небольшому, но букету.

Книга или небольшой подарок по интересам. Если вы знаете, что она увлекается определенной темой или любит читать, выберите книгу или другой подарок, связанный с ее интересами. Например, если она любит искусство, можно найти альбом с ее любимыми художниками. Главное, чтобы подарок показывал, что вы запомнили ее интересы, а не просто купили что-то наугад.

Символический подарок. Подарите что-то, связанное с вашим особым моментом. Если у вас есть забавное общее воспоминание или значимая для вас история, выберите символичный подарок, который напомнит ей об этом. Например, если вы шутили про какой-то предмет, подарите его миниатюру.

close BAZA Production/Shutterstock/FOTODOM

Проявление внимания через мелочи

Пожелание доброго утра и спокойной ночи. Это покажет, что вы о ней думаете, и придаст вашим отношениям теплоту. Но не превращайте это в рутину — старайтесь проявлять внимание естественно, иногда отправляя милое сообщение с пожеланием хорошего дня и удачи в важном деле. Это должно выглядеть не как обязанность, а как приятный жест.

Запоминайте важные даты и события. Слушайте, когда она рассказывает о предстоящих событиях, и запоминайте детали. Например, если она говорит, что у нее скоро экзамен или важная встреча, спросите позже, как все прошло. Такой подход покажет, что вы внимательны к ее жизни и искренне заинтересованы в ее успехах.

Замечайте и помогайте с мелочами. Если она говорит, что ей что-то нужно или у нее был трудный день, предложите помощь или даже просто отправьте ей ободряющее сообщение. Это может быть что-то небольшое, например, «если понадобится помощь, дай знать». Это покажет вашу готовность поддержать ее в любых ситуациях.

Юмор и легкость в общении

Легкая шутка в нужный момент. Если вы чувствуете, что ситуация становится напряженной, можно разрядить обстановку с помощью ненавязчивой шутки. Например, если вы видите, что она устала после трудного дня, пошутите на тему «тяжела жизнь великого человека». Это добавит легкости, но не будет выглядеть насмешкой.

Креативные прозвища и шутки. Иногда можно придумывать прозвища, которые отражают ее привычки, или шутку, связанную с тем, что вас сблизило. Например, если она всегда заказывает один и тот же напиток, можно шутливо назвать ее «карамельным латте». Но помните, что в некоторых случаях это может быть неуместно и отрицательно сказываться на вашей коммуникации.

Небольшие сюрпризы

Отправка завтрака или кофе. Если она упоминает, что у нее будет долгий день, можно заказать доставку ее любимого кофе или перекуса. Это покажет, что вы заботитесь и хотите поддержать ее, когда ей особенно нужно. Даже простой кофе может быть очень значимым, если он появляется в нужный момент.

Записки с приятными словами. Небольшие пожелания с приятными словами можно оставить там, где она их случайно найдет. Например, в книге, которую она читает, или в ее сумке. Эти листочки могут быть как романтическими, так и просто поднимающими настроение, что создает атмосферу близости.

Проявление инициативы в планировании встреч

Предложение нестандартного свидания. Вместо традиционного кафе или ресторана, подумайте о чем-то необычном. Это может быть пикник в парке, прогулка по уютным улочкам, поход на ярмарку или каток зимой, где можно ее подхватить, когда она будет падать. Такие встречи добавляют эмоций и остаются в памяти, ведь они создают новый опыт для вас обоих.

Приглашение на встречу с друзьями. Если ваши отношения с девушкой становятся серьезными, пригласите ее на встречу с вашими друзьями. Это не должно быть формально — просто предложите ей присоединиться к вашему отдыху, будь то вечер в баре или поход на концерт. Это показывает, что вы хотите, чтобы она стала частью вашей жизни и познакомилась с людьми, которые для вас важны.

close Freepik

Забота и поддержка в трудные моменты

Напоминание о своей поддержке. Если вы знаете, что у нее будет сложный день или много дел, можно просто написать «знаю, что у тебя сегодня много всего, если что — я всегда рядом». Это небольшое, но искреннее сообщение даст ей почувствовать, что она не одна.

Практическая помощь. Если у нее возникла проблема, например, нужно что-то отремонтировать или она заболела, предложите свою помощь — купить лекарства, подбросить ее на встречу или помочь найти мастера. Такие жесты не требуют слов и показывают ваше желание быть рядом в сложные моменты.

Элемент интриги и приятного ожидания

Небольшая загадка. Если вы что-то готовите, скажите об этом в форме легкой интриги — например: «У меня есть для тебя кое-что интересное, но ты узнаешь об этом чуть позже». Это вызовет любопытство и ожидание чего-то приятного. Конечно, важно выполнить обещание и чтобы сюрприз оказался действительно приятным. Помните также, что чрезмерная загадочность и попытки быть оригинальным в начале могут быть вам на руку, но в какой-то момент будет выглядеть странно и даже пугать.

Создание маленьких традиций. Придумайте что-то, что будете делать регулярно. Это может быть совместный поход в любимое кафе по воскресеньям, прогулки с вашими собаками или договоренность ходить вместе в спортзал. Такие привычки создают чувство близости и помогают укрепить связь.

Интерес к ее друзьям и окружению

Проявление интереса к ее друзьям. Когда она рассказывает о своих друзьях или близких, слушайте и запоминайте. К примеру, если она упоминает подругу с интересной историей, спросите как они познакомились, но без заинтересованности к ее приятельнице как к женщине. Это покажет, что вы уважаете ее окружение и вам важно то же самое, что и ей.

Запоминайте имена и интересы ее друзей. Постарайтесь запомнить, кого она считает важным и близким. Если девушка видит, что вам небезразличны ее родственники и друзья, это вызывает доверие и говорит о вашей зрелости и серьезности намерений.

Поддерживайте общие темы и занимайтесь чем-то вместе

Найдите общую тему для разговоров. Обсудите ее увлечения и делайте акцент на общих интересах. Например, если вы оба любите фильмы, предложите посмотреть вместе что-то, что оба еще не видели.

Новое хобби или занятие вместе. Если она хочет что-то попробовать, предложите сделать это вместе. К примеру, сходить на кулинарный мастер-класс или на курсы экстремального вождения. Новые совместные занятия сближают и создают общие воспоминания.

Что говорить, чтобы заинтересовать знакомую девушку

Когда вы общаетесь с девушкой, с которой уже немного знакомы и она вас заинтересовала, важно подбирать правильные слова. Разговоры должны показывать, что вы внимательны и искренне заинтересованы в ее мыслях, чувствах и интересах.

Проявляйте интерес к ее жизни и взглядам

Важно, чтобы девушка почувствовала, что вам интересна ее личность и внутренний мир. Задавайте вопросы, чтобы узнать ее лучше, и внимательно слушайте ответы. Они помогут ей открыться, а вы покажете, что вам важно ее мнение и что она интересна как личность.

«А ты увлекаешься чем-то? Всегда здорово найти что-то, что приносит удовольствие».

«Какие вещи тебя вдохновляют? Мне нравится, когда у людей есть что-то, что зажигает их глаза».

«Ты когда-нибудь задумывалась, чем бы ты занималась, если бы не нужно было думать о работе и обязательствах?»

close PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Используйте комплименты, но делайте их искренними и небанальными

Делайте комплименты, которые подчеркнут ее уникальные качества, но избегайте шаблонов. Приятные слова не о внешности, а об ее неповторимых чертах показывают, что вы замечаете ее индивидуальность и цените ее особенности.

«В твоих словах чувствуется особенная искренность. Мне нравится, когда люди так свободно выражают себя».

«У тебя очень необычный взгляд на вещи. С тобой интересно обсуждать темы, о которых редко задумываешься».

«Я редко встречаю людей с такой страстью к [ее интерес]. Это классно, когда есть увлечение, которое делает жизнь ярче».

Открывайтесь сами, создавая пространство для ее искренности

Говорите о своих интересах и взглядах на жизнь, показывая свою чистосердечность и даже уязвимость. Это поможет создать чувство взаимного доверия. Когда вы делитесь чем-то личным, это вдохновляет на откровенность и создает ощущение близости и доверия.

«Я всегда мечтал [о чем-то личном, например, путешествовать или выучить новый навык]. Думаю, такие мечты делают жизнь интереснее. А у тебя есть что-то похожее?»

«Я иногда удивляюсь, как меня вдохновляют простые вещи, такие как [хобби или простое удовольствие, например, чтение книг, спорт]. Что дает тебе такие же яркие эмоции?»

Используйте легкий юмор и шутки для создания комфортной атмосферы

Легкие шутки помогают снять напряжение и создать приятную атмосферу, в которой девушка будет чувствовать себя свободнее. Главное — не переборщить с юмором и шутить легко и непринужденно, чтобы создать настроение, но не увести разговор в сторону пустых приколов.

«В следующий раз, когда мы увидимся, ты обязана рассказать мне что-нибудь настолько интересное, чтобы я не уснул!» (Шутка, которая не давит, но намекает, что вы хотите продолжить общение).

«Ты точно уверена, что тебе стоит общаться с таким сумасшедшим, как я? С такими увлечениями я могу показаться своеобразным человеком». (Показывает вашу легкость и уверенность в себе).

Проявляйте внимание к мелочам и запоминайте ее слова

Покажите, что вы действительно слушаете ее, запоминая детали. Это делает общение более глубоким и искренним. Когда вы замечаете даже мелочи, это показывает ваше уважение к ней и то, что вам интересна ее жизнь.

«Ты говорила, что любишь [ее любимое блюдо/кафе/книгу]. Скажи, есть что-то еще, что ты можешь порекомендовать?»

«Ты упоминала, что занимаешься [ее хобби или интерес]. Звучит круто, что тебя вдохновляет этим заниматься?»

«Я помню, ты рассказывала о своем проекте/работе/увлечении. Как оно продвигается?»

close fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Интересуйтесь ее мнением и вовлекайте ее в обсуждение

Поднимайте темы, которые ей интересны, и внимательно изучайте ее точку зрения. Вы можете обсудить интересные темы и лучше понять, как она видит мир. Кроме того, они дадут вам повод проявить свою заинтересованность и показать себя.

«Как ты считаешь, стоит ли людям гнаться за стабильностью или все-таки рисковать ради мечты?»

«У тебя есть книга или фильм, которые поменяли твое мировоззрение? Я всегда ищу что-то, что меняет взгляд на жизнь».

«Я заметил, что у тебя интересный взгляд на [какая-то тема, о которой вы говорили ранее]. Как ты думаешь, как это влияет на твою жизнь?»

Старайтесь оставаться искренним и не бояться быть собой

Покажите, что вам комфортно быть самим собой рядом с ней, и дайте ей понять, что вам не нужно «казаться» и что вы открыты к настоящему общению, где оба могут быть самими собой.

«Я, возможно, не самый идеальный собеседник, но мне просто приятно поговорить с тобой по душам. Думаю, это важнее, чем быть кем-то другим».

«Знаешь, иногда я могу показаться немного странным, но надеюсь, это тебя не отпугнет!» (С улыбкой — помогает показать искренность и легкость).

«Мне нравится быть рядом с теми, с кем можно просто быть собой. Надеюсь, это ощущение у нас обоюдное».

Проявляйте ненавязчивую заботу

Внимание к ее комфорту и настроению может сказать больше, чем слова. Вам нужно показать, что вы искренне заботитесь о ее состоянии и готовы сделать все, чтобы она чувствовала себя комфортно рядом с вами.

«Ты как будто немного устала. Может, нужно сделать перерыв или сменить тему?»

«Тебе удобно здесь или лучше поищем что-то, где тебе будет уютнее?»

«Слышал, ты немного приболела, как самочувствие? Если что, я всегда рядом и могу привезти лекарства».

Слегка пофлиртуйте, но без давления

Дайте девушке почувствовать, что она вам нравится, потому что нередко это не совсем очевидно. Но не будьте слишком напористыми. Легкий флирт должен быть ненавязчивым, чтобы она чувствовала себя комфортно.

«С тобой так приятно общаться, даже не знаю, как ты умудряешься так легко меня очаровывать!»

«Ты опасно интересный собеседник, надеюсь, я справлюсь с этим!» (Шутливо и легко).

«Не думал, что мне так понравится проводить время с тобой, но ты действительно уникальна».

Заканчивайте разговор с намеком на следующее общение

Когда общение подходит к концу, оставьте ненавязчивый намек, что хотите увидеть ее снова. Такой финал покажет, что вам приятно ее общество, и вы хотели бы продолжить общение, не создавая давления.

«Мне было приятно провести время, думаю, в следующий раз мы сможем обсудить еще больше интересных тем».

«Ты просто обязана рассказать мне больше о [ее интересе]. Давай оставим это для следующей встречи».

«Надеюсь, что это не последний раз, когда мы так здорово общаемся».

Главное — сохраняйте естественность и будьте внимательны к ее реакции. Постепенно, по мере того как вы открываетесь друг другу, ваши слова и действия создадут комфортную и искреннюю атмосферу, где вы оба будете чувствовать себя легко и непринужденно, а у девушки будет формироваться к вам чистая симпатия.

close LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Как заговорить с незнакомой девушкой и понравиться ей

Заговорить с незнакомой девушкой, которая понравилась, на первый взгляд очень сложно, но правильный подход поможет сделать это уверенно и непринужденно. Важно создать атмосферу, в которой девушка почувствует себя комфортно и сможет легко ответить на ваш интерес.

Установите контакт глазами и улыбнитесь

Прежде чем начать разговор, установите визуальный контакт. Он должен быть легким и ненавязчивым, теплым и дружелюбным. Улыбка сигнализирует, что вы добродушны и не настроены агрессивно. Если девушка ответит вам невербально — это уже хороший знак, вероятно, она открыта для общения.

Начните с ненавязчивого приветствия или простой фразы

Ваше первое слово не должно быть оригинальным — главное, чтобы оно звучало естественно и не напугало ее. Старайтесь не делать начальное приветствие слишком сложным. Простота и дружелюбие — лучшие помощники на старте.

«Привет! Я заметил, что ты тоже здесь одна, поэтому решил подойти познакомиться. Ты не против?»

«Привет! Ты выглядишь очень доброжелательной, поэтому я и решил, что нам стоит познакомиться».

Сделайте ей легкий комплимент, избегая клише

Комплимент на старте может помочь создать приятную атмосферу, если он сделан искренне и не банален. Важно, чтобы он выглядел естественно и относился к чему-то конкретному.

«Ты выглядишь очень стильно, у тебя явно хороший вкус. Любопытно узнать, чем ты увлекаешься».

«У тебя очень лучезарная улыбка, и мне кажется, что ты позитивный человек».

Лучше избегать комплиментов, которые сосредоточены на внешней привлекательности, особенно в первых фразах. Постарайтесь отметить что-то в ее стиле, аксессуарах или выражении лица — это создает более глубокий интерес.

Начните с простого вопроса или комментария об окружающей среде

Комментарий о том, что вокруг, или вопрос о месте, где вы находитесь, поможет начать разговор на нейтральной теме и покажет вашу общительность. Темы про еду, музыку, атмосферу вокруг — отличное начало, так как они легко воспринимаются и создают комфортное пространство для ее ответов.

«Я только недавно нашел это место, а ты здесь часто бываешь?»

«Слышал, что тут подают отличный кофе. Ты уже пробовала?»

Проявите заинтересованность ее мнением

После приветствия и первого контакта перейдите к вопросам, чтобы показать искренний интерес к ее личности. Это позволит вам узнать ее лучше и поможет разговору развиваться.

«Как ты думаешь, это место такое популярное потому, что здесь действительно круто, или просто потому, что здесь всегда много людей?»

«Ты наверняка знаешь какие-то хорошие места в городе. Есть советы?»

Задавайте вопросы, которые требуют больше, чем просто «да» или «нет». Они покажут, что вы настроены на интересный диалог, а не просто на «заведение контакта». Но обязательно следите за реакцией — если вы не заинтересовали девушку, и она ведет себя неестественно, лучше прекратить общение.

Расскажите немного о себе, но не доминируйте в разговоре

Если разговор развивается, расскажите немного о себе, чтобы она лучше узнала вас. Важно создать ощущение баланса между тем, что говорите вы и она. Старайтесь делиться чем-то интересным, чтобы лучше раскрыться, но не загромождайте разговор своими историями. Это должно быть скорее приглашение к ее мнению и ответу.

«Я немного увлекаюсь фотографией, и это место кажется мне очень фотогеничным. У тебя есть хобби, которым ты увлечена?»

«Я вообще-то интроверт, но иногда мне нравится знакомиться с новыми людьми в неожиданных местах. А как знакомишься с людьми ты?»

Добавьте легкий юмор или шутку

Юмор помогает снять напряжение и сделать общение приятным. Главное, чтобы шутка была легкой и не переходила границы.

«Возможно, такие знакомства, когда человек подходит пообщаться просто так, пугают, но надеюсь, что я не выгляжу в твоих глазах зловещим».

«Ты случайно не читала руководство, как не стесняться при знакомстве с незнакомыми людьми? Думаю, оно бы мне пригодилось».

Если она улыбается в ответ на вашу шутку, значит, вам удалось снять барьер. Легкий юмор создает ощущение доверия и расслабляет атмосферу. Самое важное, чтобы уровень ваших шуток совпадал, тогда она ответит взаимностью.

close Dmytro Sheremeta/Shutterstock/FOTODOM

Будьте внимательны к ее реакции и настроению

Следите за ее жестами, тоном и выражением лица, чтобы понять, как она воспринимает ваше общество. Если девушка улыбается и охотно продолжает разговор, вы на правильном пути. Если она отвечает коротко или смотрит по сторонам, возможно, ей некомфортно.

Когда она заинтересована: продолжайте разговор, вовлекая ее в обсуждение разных тем.

Когда она не проявляет интереса: вежливо завершите разговор, например, так: «Было приятно познакомиться. Если ты не против, можно будет пообщаться в другой раз».

Используйте легкий флирт, но с уважением

Если видите, что она позитивно воспринимает ваше общение, можете позволить себе легкий флирт. Главное — не давить, а создавать атмосферу, в которой ей будет комфортно. Если она отвечает на ваш флирт, это хороший знак.

«Ты знаешь, что ты выглядишь очень очаровательно, когда так улыбаешься?»

«Ты слишком интересная, и мне становится сложно перестать говорить с тобой».

Поддерживайте ее ощущение комфорта и уважайте ее пространство

Чтобы девушка чувствовала себя комфортно, важно проявлять внимание к ее чувствам и быть чутким к ее личным границам. Это создает положительное впечатление и формирует ощущение надежности и доверия.

«Надеюсь, я тебя не отвлекаю?»

«Если тебе комфортно, давай пообщаемся немного».

«Если тебя что-то смущает, то скажи прямо, и я отстану».

Вежливо завершите разговор, оставив возможность для следующего общения

Если вы чувствуете, что пора завершать общение, оставьте позитивное впечатление, предложив ей увидеться снова, но без давления.

«Мне было приятно с тобой пообщаться. Может, как-нибудь пересечемся здесь снова или попьем кофе вместе?»

«Ты отличный собеседник. Если тебе будет интересно, было бы здорово как-нибудь продолжить общение».

Что точно не нужно делать, когда пытаешься понравиться девушке

Когда вы стремитесь понравиться девушке, важно помнить, что чрезмерное старание или неподходящее поведение могут оставить негативное впечатление, которое практически невозможно исправить. Некоторые ошибки могут создать ощущение дискомфорта или даже вызвать у нее желание дистанцироваться. Чтобы не испортить впечатление, стоит помнить об этих правилах.

Не будьте навязчивыми

Постоянные сообщения, звонки или попытки встретиться могут вызвать у нее дискомфорт, особенно если она не отвечает взаимностью и не пишет первой. Это создает ощущение давления и навязчивости.

Уважайте ее личное пространство. Если она не сразу отвечает или занята, не настаивайте. Дайте ей время и возможность ответить, когда ей удобно. Докучливость может быть воспринята как попытка контроля, которую многие девушки воспринимают как абьюз.

Не делайте чрезмерных комплиментов

Постоянные похвалы, особенно если они кажутся неискренними, могут быть восприняты как лесть и попытка понравиться любой ценой. Старайтесь избегать клише вроде «у тебя очень красивые глаза» — они не отражают ваше внимание к ее индивидуальности. Чрезмерные и шаблонные комплименты могут показаться пустыми и обесценить те комплименты, которые действительно искренние.

Не говорите только о себе

Излишнее внимание к своим достижениям, интересам и мыслям выглядит эгоистично. Когда вы все время говорите о себе, создается впечатление, что вы не интересуетесь ее мнением. Старайтесь вовлекать ее в диалог, задавая вопросы о ее жизни и увлечениях.

close Shutterstock

Не хвастайтесь и не преувеличивайте свои успехи

Преувеличенные истории о своих успехах или попытки хвастаться могут выглядеть странными и отталкивающими. Девушкам нравится уверенность, но не показная самоуверенность. Честность и открытость часто воспринимаются лучше, чем наигранная «крутость».

Не старайтесь казаться кем-то, кем вы не являетесь

Не пытайтесь играть роль или изображать другую личность. Если девушка увидит несоответствие между словами и действиями, это создаст впечатление, что вы лжец. Стремление соглашаться абсолютно со всем, что она говорит, ради того, чтобы понравиться, указывает на вашу неуверенность в себе.

Не говорите о своих прошлых отношениях

Разговоры о прошлых отношениях, особенно если вы слишком много упоминаете свою бывшую девушку, могут создать негативное впечатление. Никогда не сравнивайте ее с бывшими партнершами или другими девушками — это создает ощущение конкуренции и не даст ей почувствовать себя особенной. Такие разговоры можно поднимать только по обоюдному желанию на определенной стадии отношений и говорить аккуратно. Очень важно никогда не оскорблять бывших, но и не возвышать их.

Не будьте слишком критичными или саркастичными

Если вы только познакомились, не стоит делать замечания о ее внешности, интересах или взглядах, даже в шутливой форме. Сарказм и ирония — это хорошо, но грубость или резкость говорят о неуважении к ней или агрессии. В начале общения очень важно создать дружелюбную и теплую атмосферу, а не строить все на критике и подшучиваниях, которые могут задеть.

Не пытайтесь вызвать ревность

Пытаться вызвать у нее ревность, рассказывая о том, как другие девушки вами интересуются, — плохая идея. Это не сделает вас привлекательнее в ее глазах. Демонстрация своей «востребованности» чаще воспринимается как незрелость и неуважение к ее чувствам. Попытка вызвать ревность создает негативный фон и может вызвать у девушки отторжение.

Не переходите границы и не давите на нее физически

Не пытайтесь приближаться слишком быстро или прикасаться, если видите, что она не готова к этому. Лучше уважать ее границы и ждать, когда она сама проявит интерес. Не старайтесь форсировать физический контакт — попытки взять ее за руку или обнять в самом начале могут вызвать у нее дискомфорт.

Не будьте пессимистичными или слишком серьезными

Постоянные жалобы на жизнь, проблемы на работе или в семье могут создать тяжелую атмосферу и отпугнуть ее. Вместо того чтобы обсуждать неприятности, старайтесь делиться позитивными моментами, интересами и планами. В начале люди чаще всего ищут легкость и позитив, а не грустные и мрачные разговоры.

Не пытайтесь «купить» ее внимание

Не старайтесь завоевать ее дорогими подарками. Подарки и щедрость могут показаться приятными. Но если вы только познакомились, лучше избегать таких шагов. Это может выглядеть как попытка «купить» ее внимание. Хвастовство деньгами или нарочито щедрые жесты сразу после знакомства выглядят подозрительно и могут отпугнуть.

Не ведите себя отчаянно и не пытайтесь добиться ее любой ценой

Важно оставаться самим собой и не пренебрегать собственными интересами. Пытаться всеми силами удерживать ее в разговоре или соглашаться с каждым ее словом создает ощущение, что вы слишком стараетесь. Отчаянные попытки понравиться заставляют вас выглядеть жалко. Девушки же тянутся к уверенным в себе людям.

«Важно избегать навязчивости, агрессии и контроля. Не стоит перебивать или игнорировать мнение девушки, это может создать ощущение неуважения. Также не следует делать слишком много комплиментов сразу, это может показаться неискренним и может оттолкнуть. Избегайте разговоров на слишком личные темы на ранних стадиях общения, дайте сначала время для установления доверия. Наконец, старайтесь не быть слишком критичным или негативным, позитивный настрой всегда привлекает больше», — подытожил психолог Глушков.