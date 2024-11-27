Альтушки и альт-субкультура: что это такое и при чем тут «Госуслуги» Кто такие альтушки? Как появилась субкультура и мем про альтушек с «Госуслуг» и скуфов

В последние годы на улицах и в социальных сетях часто можно встретить девушек с яркими волосами, нестандартным макияжем и одетых в эклектичном стиле. Это альтушки — представительницы молодежной субкультуры, которые противопоставляют себя всему конвенциональному и «обычному». Почему альт-субкультура стала такой популярной и «мемной», что вдохновляет ее последователей и в чем секрет ее притягательности для современной молодежи — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие альтушки и как они появились

Альтушки — это девушки, которые принадлежат к альт-субкультуре и подчеркивают свою индивидуальность через оригинальный стиль, нестандартные музыкальные предпочтения и особую манеру поведения. Этот термин набрал популярность среди молодежи благодаря социальным сетям, особенно TikTok, где такие девушки активно делятся контентом.

Альт-субкультура зародилась в 2020-х годах: молодежь начала активно создавать интернет-сообщества, которые продвигают идеи свободы самовыражения и принятия себя. В отличие от большинства других субкультур, она не устанавливает жестких рамок, а наоборот, приветствует эксперименты и индивидуальность. Основа философии альт-субкультуры — протест против однообразия, стремление к признанию уникальности каждого человека и выражение эмоций через творчество, стиль и внешний вид.

Слово «альтушка» образовано от «alternative» (в переводе с английского — «альтернативный», «нетрадиционный»). В нейтральной трактовке оно указывает на стиль, внешний вид и яркую индивидуальность. Однако в зависимости от тона слово может приобретать уничижительный оттенок и выражать насмешку над девушками, которые чрезмерно стремятся выделиться и быть не такими, как все.

Альт-контент противопоставлялся так называемому «стрейт-контенту» (от английского straight — «прямой», а в разговорном смысле — «обычный»). Под ним подразумеваются максимально типичные, «нормальные» видео, где привлекательные с общепринятой точки зрения парни и девушки поют, танцуют или демонстрируют успехи в личной жизни и делах. Альт-культура в ответ предложила альтернативу — уникальность, индивидуальность и отход от шаблонов.

В 2021 году особую популярность приобрело видео, где школьница в ярком, характерном для альт-субкультуры образе вступила в спор с пожилой женщиной, сказав: «Эй, тянка, шаришь за альт?» Пользователи соцсетей быстро сделали фразу интернет-мемом.

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Альтушки с «Гоуслуг» — мем

Мем про альтушек с «Госуслуг» — пример иронии, которая построена на контрасте между официозом и эпатажной субкультурой. Он появился в 2023–2024 годах в русскоязычном интернете и быстро распространился благодаря популярности альт-субкультуры и любви к абсурдным шуткам.

В меме объединились два популярных понятия: «альтушки» и «скуфы» — мужчины среднего возраста, которые не уделяют внимания своей внешности, не следят за физической формой и выглядят непривлекательно. В социальных сетях распространились шутки о том, что каждому российскому скуфу полагается своя альтушка, которую можно получить, подав заявку через «Госуслуги».

«Оплатил налоги через «Госуслуги» — в подарок привезли альтушку с неоновыми волосами», — шутили в соцсетях.

Такие реплики часто сопровождаются коллажами, где молодые девушки изображены на фоне интерфейса портала, либо скриншотами «заявок» с абсурдными требованиями вроде «доставка в течение часа» или «чокер и зеленые волосы включены в стоимость».

Как выглядят альтушки

Альтушки обычно выбирают яркие и эксцентричные образы. Такая девушка придерживается определенного стиля в одежде и любит необычные решения: волосы всевозможных цветов — от нежно-розового до кислотно-зеленого, макияж с блестками и графическими элементами.

Стиль одежды представительниц субкультуры — это игра на контрастах и сочетание несочетаемого. В их гардеробе точно завалялись рваные джинсы, клетчатые юбки, кожаные куртки с шипами, футболки с принтами, прозрачные топы и юбки-сетки. Они умело миксуют элементы стилей эмо, панк и готика с новыми трендами. Обувь обычно массивная: ботинки на платформе или кеды с яркими шнурками.

Аксессуары играют не менее важную роль. Среди фаворитов — чокеры, ободки с кошачьими ушками, многослойные цепочки, браслеты из кожи и металла, а также сумки и рюкзаки с нашивками. Неотъемлемая деталь — очки с цветными стеклами, которые добавляют киберпанковскую нотку.

Маникюр — отдельный элемент самовыражения. Альтушки выбирают яркие или неоновые лаки, накладные ногти с рисунками, акриловые объемные дизайны, блестки и декоративные элементы, такие как звезды, кресты или герои аниме. Часто ногти делают длинными и острыми.

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Для представительниц альт-субкультуры каждый элемент их образа — это тщательно продуманное послание. Цвет волос, макияж, аксессуары — все имеет значение. Своим внешним видом они стремятся бросить вызов стандартам красоты, как бы заявляя: «Я не подчиняюсь правилам».

Почему подростки примыкают к альт-субкультуре и другим течениям

Принадлежность или присоединении к той или иной субкультуре делает жизнь подростка интересной, разнообразной и яркой, рассказала «Газете.Ru» психолог Галина Красноруженко. По ее словам, это помогает им получить новые знакомства, признание в коллективе или вступить в группу единомышленников. Для многих родителей это может быть неожиданно: еще вчера их ребенок носил футболку с динозавриком, а сегодня вернулся домой с розовыми волосами и в чокере. Почему же подростки выбирают те или иные субкультуры?

«В этом возрасте происходит снижение авторитета родителей, значимых взрослых, педагогов. Это самый сложный возраст, когда они уже не дети, но и для осознанного, взрослого поведения им не хватает жизненного опыта. Также происходит деление сверстников на группы по интересам, появляются новые привычки и друзья, которые возникают из секций, из параллельных классов, из интернета», — отметила психолог.

Поиск идентичности. Подростковый возраст — это время, когда дети пытаются понять, кто они такие, и найти свое место в мире. Субкультуры позволяют им экспериментировать со стилем, взглядами и поведением, чтобы почувствовать себя уникальными и разобраться в своих предпочтениях.

Юношеский возраст — время поиска себя, а причастие к какой-либо субкультуре — один из способов выделиться и продемонстрировать окружающим свою персонализацию. Как раз-таки «alt» в переводе с английского — нестандартный, альтернативный. То самое самовыражение подростков. Галина Красноруженко психолог

Стремление к самовыражению. Через субкультуры подростки могут выразить свои эмоции, убеждения и даже протест против навязанных стандартов. Яркий макияж, необычная одежда или специфическая музыка — это их способ сказать: «Смотрите, я не такой, как все».

Желание принадлежать. Субкультуры — это не только стиль, но и сообщество единомышленников. Подростки ищут людей, которые их поймут, поддержат и примут такими, какие они есть. Для многих это возможность найти «своих», почувствовать себя частью чего-то большего, а также сепарироваться от значимых взрослых.

Потребность в протесте. Субкультуры нередко привлекают подростков своей бунтарской натурой. Они дают возможность бросить вызов нормам общества или родительским ожиданиям. Для подростков это способ проявить независимость и потихоньку перейти в тот мир, где они сами будут обеспечивать свои потребности.

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Интерес к новому и необычному. Молодежь тянет к ярким, необычным вещам. Музыка, мода, макияж — все это вызывает у подростков любопытство и желание попробовать что-то новое, пока они ищут свой стиль.

Стоит ли волноваться родителям?

Яркий внешний вид подростка может показаться родителю нехорошим знаком. Хотя за этим могут скрываться элементарные самовыражение, поиск себя и демонстрация индивидуальности. Конечно, взрослым непросто видеть резкие изменения в своем ребенке, но к этому нужно научиться относиться в какой-то степени по-философски.

Не паникуйте. Подростковое увлечение субкультурами — это нормально. Это не означает, что ребенок попал в плохую компанию или делает что-то опасное. Для многих это всего лишь временный этап поиска себя и своего стиля.

Слушайте и общайтесь. Узнайте больше о субкультуре, которая интересует вашего ребенка. Спросите, что ему в этом нравится: музыка, стиль, идеи? Поддержите разговор без осуждения, чтобы понять его мотивы. Так вы сможете наладить контакт.

«Часто дети говорят с родителями на иностранном языке, потому что современный сленг постоянно пополняется модными словами, мемами, шутками, стилем одежды, образом жизни, манерой общения. Несмотря на загруженность и активный образ жизни современных родителей, важно сохранять контакт с детьми, строить доверительные отношения, с пониманием относиться к увлечениям ребенка», — подчеркнула Красноруженко.

Будьте открытыми. Постарайтесь не критиковать внешний вид или интересы ребенка. Если он покрасил волосы в яркий цвет или купил странную одежду, это не значит, что он изменился как личность. Дайте ему пространство для экспериментов и окружите любовью с ненавязчивыми советами.

Покажите интерес. Если ваш ребенок увлечен музыкой или стилем субкультуры, предложите вместе посмотреть клипы или обсудить его любимые группы. Это покажет, что вы уважаете его интересы и готовы его поддерживать.

Не принимайте все слишком серьезно. Помните, что для большинства подростков увлечение субкультурами — это временный этап, который проходит очень быстро. Через пару лет ваш ребенок, возможно, вернется к более нейтральному стилю, но опыт, который он получил, поможет ему стать более уверенным в себе.

На этапе психосоциального взросления возникает кризис идентичности, и в голове подростка возникают вопросы: кто я, что дальше, куда я иду, что я хочу, какой мой путь. В поиске ответов на эти вопросы подростки часто попадают в какую-либо субкультуру, как в некий кружок по интересам. Это — определенная стадия, которая является неким трамплином, преодолевая который человек взрослеет и вливается в общество. Галина Красноруженко психолог