Альтушки и альт-субкультура: что это такое и при чем тут «Госуслуги»

Кто такие альтушки и как они появились
Альтушки — это девушки, которые принадлежат к альт-субкультуре и подчеркивают свою индивидуальность через оригинальный стиль, нестандартные музыкальные предпочтения и особую манеру поведения. Этот термин набрал популярность среди молодежи благодаря социальным сетям, особенно TikTok, где такие девушки активно делятся контентом.
Альт-субкультура зародилась в 2020-х годах: молодежь начала активно создавать интернет-сообщества, которые продвигают идеи свободы самовыражения и принятия себя. В отличие от большинства других субкультур, она не устанавливает жестких рамок, а наоборот, приветствует эксперименты и индивидуальность. Основа философии альт-субкультуры — протест против однообразия, стремление к признанию уникальности каждого человека и выражение эмоций через творчество, стиль и внешний вид.
Слово «альтушка» образовано от «alternative» (в переводе с английского — «альтернативный», «нетрадиционный»). В нейтральной трактовке оно указывает на стиль, внешний вид и яркую индивидуальность. Однако в зависимости от тона слово может приобретать уничижительный оттенок и выражать насмешку над девушками, которые чрезмерно стремятся выделиться и быть не такими, как все.
Альт-контент противопоставлялся так называемому «стрейт-контенту» (от английского straight — «прямой», а в разговорном смысле — «обычный»). Под ним подразумеваются максимально типичные, «нормальные» видео, где привлекательные с общепринятой точки зрения парни и девушки поют, танцуют или демонстрируют успехи в личной жизни и делах. Альт-культура в ответ предложила альтернативу — уникальность, индивидуальность и отход от шаблонов.
В 2021 году особую популярность приобрело видео, где школьница в ярком, характерном для альт-субкультуры образе вступила в спор с пожилой женщиной, сказав: «Эй, тянка, шаришь за альт?» Пользователи соцсетей быстро сделали фразу интернет-мемом.
Альтушки с «Гоуслуг» — мем
Мем про альтушек с «Госуслуг» — пример иронии, которая построена на контрасте между официозом и эпатажной субкультурой. Он появился в 2023–2024 годах в русскоязычном интернете и быстро распространился благодаря популярности альт-субкультуры и любви к абсурдным шуткам.
В меме объединились два популярных понятия: «альтушки» и «скуфы» — мужчины среднего возраста, которые не уделяют внимания своей внешности, не следят за физической формой и выглядят непривлекательно. В социальных сетях распространились шутки о том, что каждому российскому скуфу полагается своя альтушка, которую можно получить, подав заявку через «Госуслуги».
«Оплатил налоги через «Госуслуги» — в подарок привезли альтушку с неоновыми волосами», — шутили в соцсетях.
Такие реплики часто сопровождаются коллажами, где молодые девушки изображены на фоне интерфейса портала, либо скриншотами «заявок» с абсурдными требованиями вроде «доставка в течение часа» или «чокер и зеленые волосы включены в стоимость».
Как выглядят альтушки
Альтушки обычно выбирают яркие и эксцентричные образы. Такая девушка придерживается определенного стиля в одежде и любит необычные решения: волосы всевозможных цветов — от нежно-розового до кислотно-зеленого, макияж с блестками и графическими элементами.
Стиль одежды представительниц субкультуры — это игра на контрастах и сочетание несочетаемого. В их гардеробе точно завалялись рваные джинсы, клетчатые юбки, кожаные куртки с шипами, футболки с принтами, прозрачные топы и юбки-сетки. Они умело миксуют элементы стилей эмо, панк и готика с новыми трендами. Обувь обычно массивная: ботинки на платформе или кеды с яркими шнурками.
Аксессуары играют не менее важную роль. Среди фаворитов — чокеры, ободки с кошачьими ушками, многослойные цепочки, браслеты из кожи и металла, а также сумки и рюкзаки с нашивками. Неотъемлемая деталь — очки с цветными стеклами, которые добавляют киберпанковскую нотку.
Маникюр — отдельный элемент самовыражения. Альтушки выбирают яркие или неоновые лаки, накладные ногти с рисунками, акриловые объемные дизайны, блестки и декоративные элементы, такие как звезды, кресты или герои аниме. Часто ногти делают длинными и острыми.
Для представительниц альт-субкультуры каждый элемент их образа — это тщательно продуманное послание. Цвет волос, макияж, аксессуары — все имеет значение. Своим внешним видом они стремятся бросить вызов стандартам красоты, как бы заявляя: «Я не подчиняюсь правилам».
Почему подростки примыкают к альт-субкультуре и другим течениям
Принадлежность или присоединении к той или иной субкультуре делает жизнь подростка интересной, разнообразной и яркой, рассказала «Газете.Ru» психолог Галина Красноруженко. По ее словам, это помогает им получить новые знакомства, признание в коллективе или вступить в группу единомышленников. Для многих родителей это может быть неожиданно: еще вчера их ребенок носил футболку с динозавриком, а сегодня вернулся домой с розовыми волосами и в чокере. Почему же подростки выбирают те или иные субкультуры?
«В этом возрасте происходит снижение авторитета родителей, значимых взрослых, педагогов. Это самый сложный возраст, когда они уже не дети, но и для осознанного, взрослого поведения им не хватает жизненного опыта. Также происходит деление сверстников на группы по интересам, появляются новые привычки и друзья, которые возникают из секций, из параллельных классов, из интернета», — отметила психолог.
Поиск идентичности. Подростковый возраст — это время, когда дети пытаются понять, кто они такие, и найти свое место в мире. Субкультуры позволяют им экспериментировать со стилем, взглядами и поведением, чтобы почувствовать себя уникальными и разобраться в своих предпочтениях.
Стремление к самовыражению. Через субкультуры подростки могут выразить свои эмоции, убеждения и даже протест против навязанных стандартов. Яркий макияж, необычная одежда или специфическая музыка — это их способ сказать: «Смотрите, я не такой, как все».
Желание принадлежать. Субкультуры — это не только стиль, но и сообщество единомышленников. Подростки ищут людей, которые их поймут, поддержат и примут такими, какие они есть. Для многих это возможность найти «своих», почувствовать себя частью чего-то большего, а также сепарироваться от значимых взрослых.
Потребность в протесте. Субкультуры нередко привлекают подростков своей бунтарской натурой. Они дают возможность бросить вызов нормам общества или родительским ожиданиям. Для подростков это способ проявить независимость и потихоньку перейти в тот мир, где они сами будут обеспечивать свои потребности.
Интерес к новому и необычному. Молодежь тянет к ярким, необычным вещам. Музыка, мода, макияж — все это вызывает у подростков любопытство и желание попробовать что-то новое, пока они ищут свой стиль.
Стоит ли волноваться родителям?
Яркий внешний вид подростка может показаться родителю нехорошим знаком. Хотя за этим могут скрываться элементарные самовыражение, поиск себя и демонстрация индивидуальности. Конечно, взрослым непросто видеть резкие изменения в своем ребенке, но к этому нужно научиться относиться в какой-то степени по-философски.
- Не паникуйте. Подростковое увлечение субкультурами — это нормально. Это не означает, что ребенок попал в плохую компанию или делает что-то опасное. Для многих это всего лишь временный этап поиска себя и своего стиля.
- Слушайте и общайтесь. Узнайте больше о субкультуре, которая интересует вашего ребенка. Спросите, что ему в этом нравится: музыка, стиль, идеи? Поддержите разговор без осуждения, чтобы понять его мотивы. Так вы сможете наладить контакт.
«Часто дети говорят с родителями на иностранном языке, потому что современный сленг постоянно пополняется модными словами, мемами, шутками, стилем одежды, образом жизни, манерой общения. Несмотря на загруженность и активный образ жизни современных родителей, важно сохранять контакт с детьми, строить доверительные отношения, с пониманием относиться к увлечениям ребенка», — подчеркнула Красноруженко.
- Будьте открытыми. Постарайтесь не критиковать внешний вид или интересы ребенка. Если он покрасил волосы в яркий цвет или купил странную одежду, это не значит, что он изменился как личность. Дайте ему пространство для экспериментов и окружите любовью с ненавязчивыми советами.
- Покажите интерес. Если ваш ребенок увлечен музыкой или стилем субкультуры, предложите вместе посмотреть клипы или обсудить его любимые группы. Это покажет, что вы уважаете его интересы и готовы его поддерживать.
- Не принимайте все слишком серьезно. Помните, что для большинства подростков увлечение субкультурами — это временный этап, который проходит очень быстро. Через пару лет ваш ребенок, возможно, вернется к более нейтральному стилю, но опыт, который он получил, поможет ему стать более уверенным в себе.
- Следите за границами. Хотя субкультуры обычно безвредны, важно убедиться, что ребенок не попадает в опасные ситуации. Например, если субкультура связана с экстремальными идеями или деструктивным поведением, как это было у готов, это — повод обсудить с ребенком и объяснить возможные риски, но языком заботы, а не давления.