Мужчина, от которого пошел мем «скуф», пропал в Твери

Алексей Скуфьин, от фамилии которого произошел мем «скуф», не выходит на связь с близкими уже две недели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина жаловался на плохое самочувствие. Мать, супруга и сын не могут найти его в Твери.

Отмечается, что в последнее время Скуфьин не работал и жил на микрозаймы.

«Скуф» — преобразование фамилии бывшего модератора доски о политике из «Двача» Алексея Скуфьина. Он подвергся травле за взгляды, а пользователи сети быстро нашли его фотографии. В результате всех, кто похож на модератора внешне или разделяет его идеи, стали называть скуфами. Сам Скуфьин планировал запатентовать слова «скуфятино», «скуфьино», «скуфятник» и прочие.

11 ноября издание People писало, что отец троих детей инсценировал свое исчезновение, подстроив несчастный случай с байдаркой, и сбежал из США в Европу. Байдарочник Райан Боргвардт был объявлен пропавшим без вести на озере в Висконсине 12 августа, его искали в течение 54 дней, однако сейчас следователи уверены, что мужчина находится «где-то в Европе».

Ранее в Сочи пенсионер пошел за грибами и ночь бродил по лесу.