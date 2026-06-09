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Общество

Появились кадры смерча у берегов Керчи

Пронесшийся над Керчью смерч сняли на видео

Очевидцы сняли на видео смерч, который обрушился на город Керчь в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как к небу поднимается большая воронка. Через некоторое время она рассеивается. Смерч над городом сопровождали ливень и град.

Республиканское управление МЧС России сообщало, что в Крыму в ближайшие дни прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

До этого в Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. В Гидрометцентре РФ сообщили, что предупреждение будет действовать с 9:00 среды до 21:00 пятницы в отдельных районах Московской области. Также в дневные часы возможны кратковременные дожди.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на этой неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода. По его словам, в Москве и Подмосковье пройдут дожди с грозами.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать увеличения количества гроз в городе.

 
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