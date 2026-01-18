Размер шрифта
В «Роскосмосе» анонсировали обсуждение с НАСА сроков сведения МКС с орбиты

Баканов: «Роскосмос» в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
«Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» планирует в течение года провести дополнительные обсуждения сроков сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты с НАСА. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год — завершение работы МКС, до 2030 — ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать». — сказал глава корпорации.

Накануне Баканов сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом. По его словам, главы космических агентств условились встретиться, когда будет удобно обеим сторонам.

В декабре прошлого года кабмин РФ дал согласие на проведение переговоров между «Роскосмосом» и НАСА. Их целью станет заключение четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС, являющихся важнейшим аспектом совместной деятельности на станции.

Ранее космонавт назвал продолжительность «ночи» на МКС.

