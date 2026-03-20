Первая за полвека миссия NASA к Луне стартует 1 апреля

Baza: старт первого за более чем 50 лет полета к Луне запланирован на 1 апреля
Миссия астронавтов NASA Artemis-2 отправится к Луне впервые за более чем полвека, старт запланирован на 1 апреля. Об этом напоминает Telegram-канал Baza.

«Это второй этап лунной программы NASA, которая должна вернуть людей на Луну впервые со времен программы Apollo. Главная цель — подготовка к следующему этапу: миссии «Артемида-3», в рамках которой планируется высадка на поверхность спутника», — говорится в сообщении канала.

Замглавы NASA Лори Глейз уточняла, что запуск космического аппарата запланирован на 1 апреля, — он должен состояться в 01:24 мск. При необходимости его могут перенести на день вперед.

Запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II изначально был запланирован на март, но в начале года стало очевидно, что технические проблемы вынуждают сдвинуть сроки. Смещается и план дальнейшей программы полетов к Луне: например, высадка на нее в 2027 году заменена еще одной исследовательской миссией и перенесена на 2028 год.

Ранее стало известно, что экипаж Artemis II будут кормить сосисками, смузи и гранолой.

 
