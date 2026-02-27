NASA отложило высадку на Луну на целый год из-за проблем с деньгами и техникой

Глава NASA Айзекман: высадка на Луну отложена до миссии Artemis 4 в 2028 году

В NASA объявили о масштабных изменениях в лунной программе Artemis, отказавшись от многомиллиардной модернизации центральной ракеты SLS производства Boeing и заменив полноценную высадку на Луну дополнительным испытательным полетом вблизи Земли. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый руководитель NASA Джаред Айзекман пояснил, что решено вернуться к основам и двигаться к Луне эволюционными шагами. По обновленному плану в 2027 году планируется дополнительная миссия Artemis 3, в ходе которой астронавты на корабле Orion проведут в околоземной орбите стыковку с коммерческими лунными посадочными модулями, разрабатываемыми компаниями SpaceX и Blue Origin. Это позволит протестировать технологии в безопасных условиях, как в 1969 году миссия Apollo 9 отрабатывала стыковку на земной орбите перед высадкой на Луну.

Сама высадка на Луну теперь отложена на миссию Artemis 4, запланированную на 2028 год.

Для ускорения темпов реализации программы NASA также отказывается от создания более мощной версии верхней ступени SLS (Exploration Upper Stage) и сосредоточится на стандартизированной конфигурации ракеты, что позволит нарастить частоту полетов и снизить технические риски. Решение уже поддержано компанией Boeing, являющейся головным подрядчиком по производству SLS.

Новые меры направлены на снижение рисков и затрат, поскольку программа сталкивается с задержками и превышением бюджетов. Независимая консультативная группа по безопасности Aerospace Safety Advisory Panel выпустила доклад, в котором назвала существующие планы слишком рискованными, поскольку они предполагали слишком много приоритетных задач в одной миссии.

Запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II был запланирован на март 2026 года, но в январе глава NASA сообщил, что его решено отложить из-за технических проблем, и признал такое развитие событий разочаровывающим.

Ранее стала известна причина уничтожения видеозаписи первой высадки человека на Луну.