Экипаж лунной миссии Artemis II будут кормить сосисками и говядиной на гриле

NASA: для экипажа миссии Artemis II составили сбалансированное меню из 189 пунктов
Pandora Pictures/Shutterstock/FOTODOM

Экипаж лунной миссии Artemis II будут кормить сосисками, смузи и гранолой: американское космическое агентство NASA опубликовало подробное меню из 189 различных позиций.

Как сообщается на сайте, рацион был тщательно продуман для обеспечения сбалансированного питания астронавтов во время полета к Луне. Ради удобства хранения и использования на борту все продукты будут расфасованы в специальные индивидуальные контейнеры, рассчитанные на два-три дня.

Каждый день путешествия будет включать три основных приема пищи и два напитка с добавками, в том числе кофе. Из-за строгих ограничений по весу на борту выбор жидкостей ограничен, однако в перечень удалось включить десять различных вариантов. В их числе — классический кофе, зеленый чай, мангово-персиковый смузи, лимонад, яблочный сидр и какао.

Утренний прием пищи включает такие блюда на выбор, как сосиски, гранола с черникой, фруктовый салат и орехи. В обеденное и вечернее меню вошли говядина на гриле, макароны с сыром, а также разнообразные овощи и салаты.

Artemis II — пилотирумая лунная миссия NASA. Ее запуск изначально был запланирован на март 2026 года, но в январе стало известно, что из-за технических проблем его придется отложить. Глава агентства назвал это вынужденное решение разочаровывающим.

В дальнейшей программе миссий Artemis тоже произошли изменения: вместо запланированной высадки на Луну в 2027 году будет совершен испытательный полет с отработкой стыковки, а сама высадка предположительно состоится в рамках дополнительной миссии в 2028 году.

Ранее ученые назвали причину и последствия отсрочки лунной миссии.

 
