Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Китайские космонавты впервые запекли куриные крылья на станции «Тяньгун»
true
true
true

Экипаж китайских миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые приготовил барбекю на орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Центр астронавтов Китая (ACC).

«Члены экипажей пилотируемых космических миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» наслаждались космическим барбекю в новой духовке, установленной на китайской космической станции», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что космонавты с помощью духовки приготовили куриные крылышки. Для этого им потребовалось 28 минут. При этом для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна они приготовили стейк.

КНР успешно запустила в космос пилотируемый корабль миссии «Шэньчжоу-21» 31 октября. На борту находился экипаж из трех космонавтов, а также необычный груз – четыре мыши. Корабль, стартовавший с помощью ракеты-носителя, взял курс к китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Ранее космонавты экипажа МКС-73 вышли в открытый космос.

