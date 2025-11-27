На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре

Shutterstock/kaiser-v

Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

В компании подчеркнули, что специалисты произвели осмотр места старта, как это делают каждый раз после выведения ракеты.

В «Роскосмосе» добавили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому подобный осмотр обязателен в мировой практике».

В данный момент происходит оценка состояния стартового комплекса. Для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы, добавили в госкорпорации.

27 ноября российский корабль «Союз МС-28» с международным экипажем вылетел к Международной космической станции (МКС).

Ракета стартовала в 12:28 мск с с 31-й площадки космодрома Байконур. На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Накануне японская ракета-носитель нового поколения H3 стартовала с космического центра Танэгасима.

Ракета должна вывести новый беспилотный корабль HTV-X для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите.

